Lesz-e időjárási meglepetés az országban? - itt a friss jelentés

Csütörtökre már nyolc megyére és Budapestre is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetését adta ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 3. csütörtök, 07:04

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a főváros és Pest, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében van érvényben a piros figyelmeztetés. Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett valószínű.

Az ország többi megyéjére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, tehát a többi megyében is várhatóan 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. (Időjárási fordulat jöhet az augusztusi forróság után.)

Az előrejelzés szerint csütörtökön is napos, száraz idő lesz. Kora estétől az északi és nyugati határvidéken felhősebb tájak is lehetnek, és ott egy-egy zápor, esetleg zivatar is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, esetleges zivatarfelhő környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34-39 fok között várható. Késő estére 23-31 fok közé mérséklődik a meleg.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig rendelte el a hőségriadót az egész ország területére.