Leszámolásra készülhet Orbán

Kihasználva, hogy az USA-ban hatalomra kerülő Trump-adminisztráció vélhetően kesztyűs kézzel bánik majd a magyar kormánnyal, Orbán Viktor újabb akciót indíthat a civil szervezetek ellen - írja a Guardian.

A külföldi pénzügyi támogatásokat is élvező civil szervezetek, különösen azok, amelyek Soros György magyar származású amerikai üzletember alapítványától is kapnak pénzt attól tartanak, hogy Donald Trump hatalomra kerülése nyomán újra a magyar kormány célpontjává válnak - írja a brit Guardian.

A civil társadalom az elmúlt évek megfélemlítési kísérleteinek újraéledését látja abban, hogy a parlament tavaszi törvényhozási tervében szerepel vezetőik vagyonnyilatkozatának kötelezővé tétele. Ugyanolyan bevallást kellene tenniük, mint a politikusoknak annak ellenére, hogy nem látnak el köztisztséget és nem közpénzzel gazdálkodnak.

Dicstelen múlt

Az Orbán-kormány 2014-ben szállt rá a civil szervezetekre. Rendőrségi házkutatást tartottak három részben a Norvég Alapból finanszírozott szervezet ellen. Ebből a forrásból az EU, illetve Norvégia, Izland és Liechtenstein megállapodása alapján a három unión kívüli ország finanszíroz olyan projekteket, amelyek az elmaradott európai országok felzárkózását segítik.

A kormányzati akció keretében zárolták egyes szervezetek adószámát, amivel leblokkolták kifizetéseiket, és ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítették a működésüket.

Most más lesz

Orbán arra számíthat, hogy a Soros-alapítványból finanszírozott civilek ellen sikeresebben léphet fel most, mint két éve, mivel az USA-ban Donald Trump veszi át az irányítást. Soros az elnökválasztási kampányban nyíltan támogatta Hillary Clintont, az ingatlanmágnás ellenfelét, ezért feltételezhető, hogy szemben az akkori helyzettel, amikor az EU mellett az USA is diplomáciai nyomást gyakorolt az Orbán-kormányra a civilek zaklatása miatt, most az USA szemet hunyna a dolog felett.

Teszt lesz?

Ugyanakkor Chris Stone, Soros Nyílt Társadalom Alapítványának elnöke kijelentette, hogy fittyet hányva a hatóságok szívózására folytatni fogják Magyarországi tevékenységüket. Szerinte ha az orbáni vezetés újra rászáll a civilekre, az teszteli fogja az EU demokratikus immunrendszerét. Kiderül, mit tesz az EU, ha Magyarországon romlik a helyzet, ami szerinte európai probléma.

A magyar kormány sajtóirodája nem reagált a Guardian megkeresésére, amelyben felajánlották, hogy véleményt nyilvánítson a cikkben foglaltakra.

