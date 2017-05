Lex CEU: beintett a kormány Brüsszelnek

Az USA-val is kekeckedik a magyar kormány

A CEU-t diszkrimináló felsőoktatási törvény miatt a magyar kormány az Egyesült Államokkal is keménykedik. Az egyik, a magyar kormány által támasztott feltétel ugyanis, hogy az USA kormányával szülessen megállapodás a CEU működésének feltételeiről. Ezzel azonban csak annyi gond van, hogy nem az amerikai szövetségi kormány az illetékes az ügyben, hanem a CEU esetében New York állam. Bár ezt már többször jelezték a magyar kormány felé - és vélhetően a magyar vezetésnek is tisztában kellene lennie ennek jogi akadályaival - mégis úgy tűnik, hogy süket fülekre találnak az amerikai kormánytól jövő egyértelmű jelzések. Legutóbb az amerikai külgyminisztérium és New York állam kormányzójától érkezett egyértelmű üzenet a CEU-t érintő ügyben, a kormányzó pedig jelezte is a hajlandóságát a tárgyalások megkezdésére. Egyelőre a magyar külügy csak az amerikai külügy közleményére reagált, melyben leszögezte: "egy sajtóközlemény messze van a hivatalos diplomáciai választól."