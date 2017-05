Londoni elemzők: nem változik az MNB kamatpolitikája

Az MNB monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülése előtti londoni prognózisok szerint az év végéig szinte bizonyosan nem módosul a 0,90 százalékos jegybanki alapkamat, de vannak olyan előrejelzések a Cityben, amelyek 2018 egészében is valószínűtlennek tartják a magyar jegybank alapkamatának változását.

2017. május 22.

A JP Morgan elemzői 2019 előtt nem számolnak az MNB alapkamatának emelésével, és a következő tizenkét hónapban általánosságban is korlátozottnak tartják a monetáris politika szigorításának mozgásterét. Szerintük a szigorítás felé tett első lépés valószínűleg az lesz, hogy a monetáris tanács kiveszi a kamatdöntő ülések utáni közleményekből az enyhítési alapállásra utaló részeket. A JP Morgan londoni elemzői szerint erre 2017 második felében nyílhat lehetőség - írja az MTI.

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy az elmúlt hónapok éves összevetésű inflációs adatai rendre 0,2-0,3 százalékponttal elmaradtak az MNB áltat várt ütemektől. A cég szakértői szerint ez, valamint az olajárak egyidejű csökkenése enyhítette annak a kockázatát, hogy az éves magyarországi infláció átlépi az MNB célsávjának 3 százalékos középszintjét. Mindeközben a maginfláció sem gyorsul érdemben, és változatlanul 1 százalékponttal az inflációs cél alatt jár.

Mindezt egybevetve a JP Morgan londoni elemzői azzal számolnak, hogy a teljes kosárra számolt tizenkét havi infláció 2018 első felében eléri ugyan az MNB 3 százalékos célszintjét, de utána valamivel e szint alatt stabilizálódik, miközben a maginfláció lassan szintén felzárkózik a célszinthez.

Az idei első negyedévről szóló előzetes GDP-növekedési becslés - amely 4,1 százalékos éves növekedést valószínűsít - meghaladta az MNB várakozását, és a magyar gazdaságban érvényesülő kibocsátási rés most már valószínűleg a pozitív tartományba fordult, ellentétben a jegybank megítélésével, amely szerint a gazdaságban még mindig lehet valamelyes kapacitásfelesleg - hangsúlyozzák a JP Morgan elemzői.A TD Securities elemzői szintén azt jósolták, hogy a keddi kamatdöntő ülésen nem változik az MNB 0,90 százalékos alapkamata. A ház várakozása szerint az MNB egyelőre fenntartja a laza monetáris politikát célzó alapállását, de a TD Securities elemzői további, nem konvencionális eszközökkel végrehajtott tényleges enyhítést már nem várnak a magyar jegybank részéről.

A Goldman Sachs (GS) bankcsoport londoni befektetési részlegének elemzői is azon a véleményen vannak, hogy a legutóbbi időszak inflációs pályája korlátozza az MNB szigorítási mozgásterét. A cég szerint ugyanakkor az MNB-nek széles a mozgástere az alacsony kamatszint fenntartására, mivel az inflációs várakozások is a jegybanki célsáv középszintje alatt járnak, ráadásul folytatódik a teljes kosáron belül a tartós fogyasztási cikkek deflációja, és a maginfláció is csak lassú ütemben élénkül.

A Goldman Sachs londoni elemzői mindezt egybevetve az idei évre semmilyen kamatemelést nem várnak az MNB részéről.