Magyar-magyar kapcsolatokat fejlesztenek

Túljelentkezés volt az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Kárpát-medencei gazdasági fórumra, az eseményen több mint 600 résztvevő, ezen belül 200 kiállító kapott lehetőséget a bemutatkozásra Hajdúszoboszlón - mondta Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) vezérigazgatója az M1-en csütörtökön.

Jövőre még nagyobb helyszínen szeretnék majd a határon túli és magyarországi cégeket összekapcsolni. Az expóval a kormány célja, hogy megerősítse a magyar-magyar együttműködést, a nemzetpolitikát gazdaságfejlesztési tartalommal töltse meg - mutatott rá Oláh.

Tavaly óta a határon túli magyar vállalkozások számára is elérhetők az MNKH szolgáltatásai, ebben nem csak az egymás közötti, hanem a távolabbi piacokra való közös kilépés is elérhetővé vált a számukra, amire eddig csak magyar székhelyű vállalkozásoknak volt lehetőségük.

Az elmúlt hónapokban több mint 2 millió euró összegben kötöttek üzletet a magyar és határon túli vállalkozások - ismertette. Fontosnak nevezte, hogy a most induló gazdaságfejlesztési programoknál ne csak támogatást, piacot is adjanak a forrásokhoz. (A londoni piacot is kóstolgatja a kereskedőház.)