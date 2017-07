Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar kutató nyerte a legrangosabb brit közgazdasági díjat

Magyar kutató nyerte a legrangosabb, negyedmillió fontos (csaknem 90 millió forintos) díjjal járó brit közgazdasági elismerést annak modellezéséért, hogy miként lehetne hatékonyabb díjfizetési rendszerrel javítani a brit közúti közlekedési infrastruktúra állapotát - írja az MTI.

A 27 éves Raccuja Gergely a Wolfson Economics díj idei kitüntetettje. A díjat - amelynél magasabb összeget gazdasági kutatásért csak a közgazdasági Nobel-díj kitüntetettjei vehetnek fel - Lord Simon Wolfson konzervatív párti brit főrend, a Next divatáruház-hálózat vezérigazgatója alapította.

A pályázatra - amelyet a Policy Exchange nevű konzervatív londoni gazdasági-társadalmi kutatóműhely szervez Lord Wolfson megbízásából - hét országból 120 dolgozat érkezett; a zsűri végül a Policy Exchange bejelentése szerint Raccuja Gergely munkáját hirdette ki győztesnek.

A győztes pályamű szerzője Budapesten született, és 2011 óta él Nagy-Britanniában. A rangos University College London (UCL) egyetemen politikatudományból, várostervezésből és olasz nyelvből diplomázott kitűnő eredménnyel 2015-ben, és tavaly óta az Amey Consulting infrastrukturális szolgáltató cégnél dolgozik Birminghamben.

Kátyúmentes úthálózat

A Policy Exchange ismertetése szerint Raccuja Gergely azt javasolta díjnyertes pályaművében, hogy meg kellene szüntetni az üzemanyag jövedéki adóját, valamint az Egyesült Királyságban jelenlegi formájában 1920 óta létező járműadót, amelyet a közúti közlekedésben résztvevő csaknem minden géperejű jármű után évente fizetniük kell az üzemeltetőknek, és helyette a megtett távolsággal arányos, a környezetvédelmi hatásokat is figyelembevevő útdíjrendszert kellene meghonosítani.

A könnyebb és tisztább üzemű gépjárművek évente kiszámított távolságarányos útdíja kevesebb lenne. A díjat a biztosító cégek szednék be, vagyis az üzemeltető az éves kötelező biztosítással együtt fizetné az úthasználati díjat, csökkentve az adminisztratív költségeket - áll a Policy Exchange ismertetésében. A rendszerhez megteremtendő jogi háttér garantálná, hogy a beszedett útdíj meghatározott hányadát a helyi és az országos főutakra fordítják. Raccuja Gergely dolgozata szerint ezzel a rendszerrel öt éven belül kátyúmentes úthálózat lenne garantálható Nagy-Britanniában.

A költségvetés is jól járna

Az egyik legnagyobb brit közúti közlekedési szakpolitikai és kutatási intézmény, az RAC Foundation támogatásával született pályamű szerint a brit költségvetés is nyerne a javasolt reformmal, mivel a brit utakon közlekedő járművek száma és az általuk megtett távolság is folyamatosan növekszik, így a költségvetési bevételek is idővel növekedésnek indulnának.

Az elképzelés szerint ezzel megállítható, sőt visszafordítható lenne az üzemanyag jövedéki illetékéből befolyó összeg csökkenése, és végső soron napi 2,3 millió font pluszbevétel lenne várható a rendszertől.

Raccuja a Policy Exchange eredményhirdetése után elmondta: a pályamű alapgondolata az volt, hogy az egyszerűséget kell ötvözni olyan fejlettségi szintű megoldással, amellyel kezelni lehet a közúti közlekedésben jelenleg zajló, a gépjárművek meghonosodása óta nem látott hirtelenségű változásokat.