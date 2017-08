Magyarország nagy része is beleesett a kritikus zónába - Czerván

A nyári aratási munkák befejelődtek az országban, őszi búzából mintegy 5 millió tonna termett összesen - mondta Czerván Györgyn a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára egy szerdai sajtótájékoztatón.

Szász Péter, 2017. augusztus 2. szerda, 14:27

Az országos termésátlag 5,2 tonna volt hektáronként, így a 958 ezer hektáros területről mintegy 5 millió tonna termést takarítottak be. A legmagasabb termésátlagokat Tolna (hektáronként 6,17 tonna ) és Baranya megyéből ( hektáronként 6,15tonna) jelentettek. Sikértartalmat pedig 21-től 35 százalékig is mértek, a gabona szárítására nem volt szükség - idézi a politikust at MTI.

A hozamok nagy szórás mellett a hektáronként 10 tonnától ennek a harmadáig terjedtek. A betakarított búza mennyisége a várt 10-15 százaléknál kisebb mértékben, 4 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A Dunántúl egyes részein 50 százaléknál magasabb a betakarított malmi minőségű búza aránya, az alföldi megyékben viszont sok helyen takarmány minőségű a learatott búza nagyobb része. Így például: Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyékben az őszi búza nagyobb része takarmány minőségű lett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanakkor a termés 60-65 százaléka éri el a malmi minőséget, Győr-Moson-Sopron megyében 75 százalék a malmi minőség aránya, míg Vas megyében 65-70 százalék - ismertette.

Az őszi árpa aratása is befejeződött. Országos átlagban 5 tonna hektáronkénti hozammal, 1,18 millió tonna őszi árpa került a magtárakba. A többi kalászos betakarítási készültsége is 90 százalék feletti. A rozs termésátlaga 3,15 tonna hektáronként, a triticale termésátlaga 4,38 tonna hektáronként. A tavaszi árpa hozama 4,26 tonna átlagosan hektáronként, míg a zabé 2,97 tonna termésátlagú hektáronként. Az őszi káposztarepce betakarítása befejeződött. Az országos termésátlag 2,9 tonna hektáronként. A betakarított repce minősége jó, olajtartalma 50 százalék körüli.

Az előzetes becslések szerint az országban mintegy 7,9 millió tonna nyári betakarítású termény kerülhet a magtárakba, a múlt évi mintegy 8,5 millió tonnával szemben. Az idei összes termés a 2016-os rekord értékektől 7 százalékkal elmarad, de az elmúlt öt év átlagát 4,8 százalékkal meghaladja. A tavalyi történelmi rekordokhoz képest alacsonyabb idei eredmények ellenére is az ország ellátása megfelelően biztosított a 2017/2018-as szezonban és exportra is bőven jut majd áru, őszi búzából például 2,3 millió tonna - közölte Czerván György.

A júniusi és júliusi időjárás Európában egyértelműen a hőhullámokról szólt. A legkomolyabb károk az Ibériai félszigeten, Olaszországban és Közép-Európa egyes részein keletkeztek, Magyarország nagy része is beleesett a kritikus zónába. A keletkezett károk jelenleg még nem becsülhetők, mert augusztus folyamán újabb hőhullámok érkezhetnek

- mondta.

Szinte minden szántóföldi növénynél továbbra is nyomott piaci helyzet jelentkezik. Az elmúlt hetekben a nemzetközi piacokon tapasztalható áremelkedés jelentős részét semlegesítette a forint erősödése, így a forintban mért hazai árak nem változtak érdemben.

Így például az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) árjelentései alapján a malmi búzánál 42 844 forint volt a tonnánkénti ár, szemben az egy évvel ezelőtti 39 659 forintos tonnánkénti árral. A takarmánybúzánál 41 270 forintot tett ki a tonnánkénti ár, míg egy évvel korábban 36 710 forintot. A most betakarított növények - például a malmi- és takarmánybúza, az őszi árpa - a területalapú támogatás nélkül - ami mintegy 69 ezer forint hektáronként - veszteséges lenne. A repce az egyedüli növény, ami támogatás nélkül is nyereséget termelne. Kárjelentés pedig - elemi károkra - eddig mintegy 150 ezer hektárra érkezett, míg egy évvel korábban 124 ezer hektárra - mondta az államtitkár.

Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke arról beszélt, hogy az eredmények alapján a mostani betakarítás a közepes évek közé tartozik majd. A termelők szempontjából az árakkal pedig elégedetlen volt.