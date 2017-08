Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már péntektől megbénul Belbuda közlekedése

Már péntektől lezárásokra kell számítani az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó hétvégi rendezvények miatt Budapest több forgalmas útvonalán, például a Lánchídon és egyes rakparti szakaszokon - tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.

A budapesti programok biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) forgalmi változtatásokat vezet be a hétvégén. Péntek reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig lezárják a gépjárműforgalom elől a Lánchidat, a Lánchíd utcát, a Döbrentei utcát, az Ybl Miklós teret, a Várkert rakpartot, a Clark Ádám teret, az Alagút utcát, a Fő utcát és a Bem rakpartot a Szilágyi Dezső térig. (Olvassa el milyen lesz az időjárás 20-án.)

A légi és a víziparádé, illetve a tűzijáték miatt szombat este 10 órától vasárnap este fél 11-ig, majd az éjszaka később is több órára a pesti alsó rakpartot is lezárják a Margit hídtól a Havas utcáig. A Budai alsó rakparton az Üstökös utcától a Lágymányosi hídig vasárnap reggel 7 órától késő estig, majd szintén hétfőre virradó éjszaka lesz lezárás. Mindemellett a tűzijáték biztonságos lebonyolítása érdekében a vasárnap este 6 órától este fél 11-ig a Lánchidat a gyalogosforgalom elől is elzárják.

A Szent Jobb körmenet biztosítása érdekében vasárnap délután 4 órától este fél 11-ig az V. kerületben a József Attila utca, a Széchenyi tér és az Arany János utca lesz lezárva.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a 19-es és a 41-es villamos a Bem rakparton és a Várkert rakparton pénteken üzemkezdettől a vasárnapi üzemzárásig nem közlekedik, a 2-es villamos pedig rövidített útvonalon jár a Közvágóhíd és a Március 15. tér között. A 16-os és a 105-ös autóbusz mindkét irányban az Erzsébet híd felé terelve szállítja az utasokat. Ezen felül a H5-ös HÉV vasárnap Szentendréről és Békásmegyerről csak a Margit hídig közlekedik.

A szervezők felhívták a figyelmet, hogy akik vasárnap a Balatonról érkeznek, indulásuk tervezésénél vegyék figyelembe a megnövekedett forgalmat. Emellett azt kérik, hogy lehetőség szerint a tömegközlekedést részesítsék előnyben. Az ünnepi programok idején a 2-es metró a teljes szakaszon sűrített járatokkal közlekedik, nagy tömeg esetén viszont kiiktathatják a Batthyány téri állomást - írták a szervezők, hozzátéve, erről tájékoztatják majd a közlekedőket.

A BKK forgalomirányító szakemberei a helyszíneken is segítik a lakosság tájékoztatását. További részletek megtalálhatók a www.augusztus20.kormany.hu oldalon.

Augusztus 20-a az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére hivatalos állami ünnep. Az ünnepi rendezvényeket idén először a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezi.