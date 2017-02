Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már szerdától fizethet az MNB új bankjegyeivel, ha szerencséje van

A bankjegy megújítási program keretében kibocsátott új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek 2017. március 1-jén kerülnek készpénzforgalomba, széleskörű elterjedésük néhány hónapon belül várható - idézi az MTI Gerhardt Ferencet, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökét.

A jelenleg forgalomban lévő, 2016 előtt kibocsátott régi 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyeket 2017. július 31-ig lehet a kiskereskedelmi forgalomban felhasználni, ezt követően az MNB bevonja azokat, 2017. augusztus 1-jétől már csak új címletekkel lehet fizetni.

A régi 2 ezer és 5 ezer bankjegyeket három évig a hitelintézeti és postafiókokban becserélik, 2037. július 31-éig pedig a jegybankban átválthatók díjmentesen.

Gerhardt Ferenc elmondta, hogy az új bankjegyek is iparművészeti alkotások, azokon is megtalálhatók a történelmi szereplők, ugyanakkor a fejlődést tükröző új biztonsági jegyeket is tartalmaznak, tekintettel vannak a pénzszámláló gépek követelményeire.

Pataki Tibor, a MNB készpénz-logisztikai igazgatóság vezetője szerint a meghatározott idő elegendő lesz a cserére. Megjegyezte, hogy a 2 ezer és az 5 ezer forintosok adják a forgalomban lévő összes hazai bankjegy 11,2 százalékát.

Az új bankjegyeken a biztonsági elemek jó része tapintással, mozgatással is érzékelhető, átnézetben a vízjelkép jól látható. Kérdésre válaszolva az MNB alelnöke elmondta, hogy az új bankjegyek előállítási költsége megegyezik a régiekével.