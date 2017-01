Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már tavasszal új repülőgépeket kap a Magyar Honvédség

Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek. A hadsereg szolnoki helikopterbázisa két kiképző és két felderítő futárgéppel lesz gazdagabb.

Négy cseh repülőgép érkezik márciusban Magyarországra, hogy ezzel elégítsék ki a Magyar Honvédség kiképző és felderítő légijármű-szükségleteit - írja a Magyar Idők. A légierő Jak-52-es kisgépeinek pótlására még tavaly írt ki pályázatot a Honvédelmi Minisztérium (HM). A tenderen a cseh Zlin Aircraft lett a győztes, amely mintegy nettó 363 millió forintért szállítja le a repülőgépeket. A szerződés értelmében két típust vásároltak meg a honvédségnek.

A hadsereg tavasszal két Zlin Z-242L típusú kiképző kisgéppel és két Zlin Z-143LSi típusú felderítő és futárgéppel bővítheti a repülőgép-állományát.

A kiképzőgépek érkezése az első fontos lépés a magyar pilótaképzés átalakításában, illetve fejlesztésében. A Z-242L típusú, kétüléses gépekkel ugyanis kezdő hajózókat oktathatnak, akik az alapok elsajátítása után átülhetnek majd azokba a sugárhajtású, közepes repülőgépekbe, amelyeket a hadrendből kivont L-39-es légi járművek helyett tervez beszerezni a honvédség.

Ezt követheti a kiképzés utolsó szakasza, amikor már a Gripeneken oktatják a vadászpilóta-jelölteket. Ezzel és a már jól bevált szimulátorok segítségével a tervek szerint biztonságosabban és saját erőforrásokkal is megoldható lesz a leendő vadászpilóták felkészítése. Mivel a megvásárolt "csomag" tartalmazza a repülőgépek mellett azok tartozékait, földi kiszolgálóberendezéseit, valamint a repülőgép-vezető és repülőműszaki állományának képzését is, a légierő műszaki szakemberei is hasznos ismereteket szerezhetnek.