Már vidéken is hiánycikk az agyhártyagyulladás elleni oltás

A fertőző agyhártyagyulladás B típusa elleni oltóanyag országosan elfogyott, a Győr-Moson-Sopron megyei patikákban sem lehet kapni. A súlyos betegség C típusa elleni védőoltás sem áll rendelkezésre minden gyógyszertárban.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Az oltóanyag iránt azután nőtt meg az igény, hogy az elmúlt hetekben többen meghaltak agyhártyagyulladásban. A fertőző agyhártyagyulladás "B" típusa elleni, csecsemőknek előírt három vakcinából álló oltássorozatot korábban alig keresték a szülők.

Sokan nem tudják kifizetni gyermeküknek a védőoltást. Az oltóanyagot nem támogatják, az ajánlott fogyasztói ára a három injekciónak 84 ezer forint - írja a Kisalföld. Az egyik győri gyógyszertárban korábban hetente egy-két szülő érdeklődött az oltóanyag iránt, most naponta négy-öten. A többség a B típus elleni oltóanyagot keresi, mivel a tragikus sorsú gyerekeket a fertőző agyhártyagyulladás B csoportú baktériuma támadta meg.

A győri patika jelenleg kifogyott a fertőző agyhártyagyulladás B és C típusa elleni oltóanyagból. Előbbi várhatóan március végéig nem lesz kapható. A C típus elleni védőoltás január utolsó harmadára érkezhet meg. Egy soproni patikában szintén hiány van a fertőző agyhártyagyulladás elleni oltóanyagokból. "A B típus elleni szer elfogyott, a C típus egyik törzse ellen hatásos védőoltás vásárolható nálunk. A fertőző agyhártyagyulladás négy törzse (A, C, W, Y) ellen hatásos készítménnyel sem tudnak szolgálni.