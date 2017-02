Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Maradt a magyar alapkamat

Változatlanul hagyta a 0,9 százalékos alapkamatot az MNB monetáris tanácsa (MT) keddi kamatdöntő ülésén.

A döntést megfelelt a piaci várakozásnak.

A Reuters által február 20-22. között megkérdezett 19 elemző mindegyike úgy vélte ugyanis, hogy a jegybank nem módosítja a kamatszintet. A szakértők medián véleménye szerint nem várható kamatváltozás 2017 végéig, 2018 végére azonban 1,25 százalékra nő az alapkamat.

Emellett az egynapos (O/N) jegybanki betét kamata maradt mínusz 0,05 százalék, az egynapos (O/N) fedezett hitel kamat továbbra is 0,9 százalék, az egyhetes fedezett hitel kamat pedig szintén 0,9 százalék.