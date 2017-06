Máris lassít a magyar gazdaság? - ezek a jelek

A legfrissebb LeadING HUBE indikátorok alapján a magyar gazdaság növekedése a második negyedévben lassulhatott.

Domokos László, 2017. június 20. kedd, 14:36

Bár a GDP-növekedés 4,2 százalékra gyorsult 2017 első negyedévében, nem várható, hogy ez a dinamika a következő negyedévben is fenntartható - állapította meg a modell "gazdája", Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője.

Ennek a fő oka a bázishatás, valamint az egy évvel korábbi időszakhoz mérten kevesebb munkanap.

A KSH áprilisra vonatkozó adatközlései is megerősítik ezt a képet:

az ipari termelés 3 százalékkal esett vissza éves bázison, szignifikáns negatív meglepetést okozva,a kiskerforgalom 3,5 százalékkal nőtt év/év áprilisban, ami elmarad a 2016-os átlagos ütemtől,az építőipar 22,1 százalékos növekedése bár erős, itt is lassulás mutatkozott az előző havi dinamikához mérten,az ipari rendelésállomány alacsonyabb, mint egy évvel korábban, az építőipar azonban továbbra is szárnyal e tekintetben is,a puha indikátorok is az optimizmus lemorzsolódását mutatják.

A hó/hó LeadING HUBE csökkenő trendje február óta töretlen, de az elemző nem számít arra, hogy a mutató elérné a negatív tartományt. Ezzel párhuzamosan az év/év mutató is lassulásról árulkodik.

A hó/hó LeadING Robust alapján valamikor a nyár elején érheti el a magyar gazdaság a mélypontját, és az év hátralévő részében újra gyorsulhat. Ez utóbbira utal az is, hogy a rövidtávú konjunktúramutatónk éves bázisú indexe már 20 hónapja nem látott csúcsra emelkedett. A lassulás mindezek alapján tehát csak átmeneti lesz - véli az elemző.

