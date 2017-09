Máris leváltják az úszószövetség új elnökét

Visszahívták posztjáról Bienerth Gusztáv elnököt.

Domokos Erika, 2017. szeptember 1. péntek, 12:25

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) pénteki rendkívüli tisztújító kongresszusán a tagok visszahívták posztjáról Bienerth Gusztáv elnököt - számolt be az MTI. A 200 voksolásra jogosult közül 153-an vettek részt a kongresszuson, s tíz tartózkodás mellett 141-en támogatták, és mindössze ketten ellenezték Bienerth Gusztáv visszahívását.

A végsőkig bíztam abban, hogy folytathatom a megkezdett munkát, s bár nem értek egyet vele, természetesen elfogadom a döntést - mondta Bienerth Gusztáv, aki január 8-án váltotta a poszton a 24 év után leköszönt Gyárfás Tamást. Akkor egyedüli jelölt volt.

A 62 éves Bienerthnek - aki korábban a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, illetve a Magyar Kézilabda Szövetségnél is dolgozott, a 2024-es budapesti olimpiai pályázat alelnöke és turizmusért felelős kormánybiztos is volt (az utóbbi posztot 10 hónapig töltötte be - a szerk.) - azt követően kellett összehívnia a rendkívüli küldöttgyűlést, hogy az elnökség sorozatos lemondások után működésképtelenné vált.

