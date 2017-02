Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Matolcsy György: Magyarország csapdába került

Versenyképességi fordulatra van szükség a magyar gazdaságban 1990 és 2010 között elkövetett három súlyos gazdaságpolitikai hiba miatt. A magyar gazdaság beleragadt közepesen fejlett gazdaságok csapdájába.

Fantasztikus eredményt ért el a magyar gazdaság 2010 és 2016 között veregette magát is vállon Matolcsy György az MNB elnöke, korábbi nemzetgazdasági miniszter, az MKIK évadnyitó konferenciáján. Az egyensúly és a növekedés fenntarthatóvá vált, de a felzárkózási fordulat nem fenntartható a versenyképesség javítása nélkül - fűzte hozzá.

Magyarországon folyamatosan csökkent az államadósság, szemben a 2010-es folyamatokkal. Az államadósságon belül a devizaadósság aránya csökkent - sőt az MNB azon a párton van, hogy ez a jövőben is tovább csökkenthető - vagyis megtörtént a fiskális fordulat. MNB elnöke szerint a devizaarány 2018-ra akár 15 százalékra is csökkenhet az államadósságon belül. Hasonló fordulat ment vége a monetáris politikában - csökkent az infláció, nőtt a pénzügyi stabilitás - ezzel kialakult a két gazdaságpolitika összhangja.

Három súlyos hiba

Az MNB innovatív eszközöket használt és célzottan hajtotta végre a terveit - ez volt a növekedési hitelprogram (nhp). Nem is egy hanem 12 fordulat is lezajlott az MNB kebelében: csökkent az alapkamat, nőtt a hitelezés - említett két elemet az MNB elnöke. Az nhp-vel az MNB megelőzte a hitelválságot, ami 2013-ra alakult volna ki, ha nem avatkozik be a jegybank - szerinte.

Minden nagyon jól működött: az MNB és a bankok együttműködése, valamint a kormány és az MNB stratégiai együttműködése. De sajnos ez ma már nem elég, ugyanis beragadt a magyar gazdaság - a közepes fejlettségű gazdaságok - csapdájába. Alacsony a termelőmunka hozzáadott értéke, az innováció a magyar egy főre jutó GDP az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. Sikeres volt az elmúlt évek fordulata, de az elmúlt 25 év jelentős részét elvesztegette Magyarország. Matolcsy szerint hibás volt a 1991-es sokkterápia, a 1995-ös Bokros-csomag, majd a 1998-as kormány száznapos programja. Ez a három rövid szakasz felelős a mostani csapdáért. Ez három súlyos gazdaságpolitika hiba okozza a magyar gazdaság mai problémáit.

Tovább kell csökkenteni az szja-t !

Ezért van szükség versenyképességi fordulatra a magyar gazdaságban - fogalmazott Matolcsy. Szerinte minden munka jobb a semminél- ezzel védte meg a kormány közmunkaprogramját. Az MNB elnöke szerint szükség van a személyi jövedelemadó további csökkentésre, mert úgy látja, a korábbi csökkentés munkahelyteremtésre, munkavállalásra ösztönzött. Szerinte az alacsony szja tanulásra, képzésre, tudástőke-felhalmozásra ösztönzi a munkavállalókat.

További fontos lépés az állami alkalmazottak csökkentése, az e-kormányzás bevezetése, a hatékonyság növelése a közszférában - ezen múlik a versenyképességi siker jelentős része. A kutatás-fejlesztési kiadások elmaradnak az uniós átlagtól, ám lassan "araszolunk fölfele és azok beltartalma is javul"

Matolcsy szerint "elfogadhatatlanul magas" a magyar lakáshitelek költsége - ezért ezeket csökkenteni kell. A magyar bankrendszer működése egyébként sem költséghatékony - ennek történelmi okai is vannak. Ez is a versenyképesség növelésének egyik kulcsa. Gond, hogy a magyar munkavállalóknak alacsony a matematikai tudása - kevesen mennek a műszaki felsőoktatásba.

Matolcsy szerint érdemes Kínára és Indiára figyelni, ahol hatalmas informatikai fejlesztési fordulat zajlik le ezekben az években.