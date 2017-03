May szerint minden gazdasági érv a skót függetlenség ellen szól

Theresa May brit miniszterelnök szerint minden gazdasági érv Skócia függetlenné válása ellen szól.

May, aki a brit Konzervatív Párt skóciai tagozatának Glasgowban rendezett tavaszi kongresszusán szólalt fel pénteken, súlyos szavakkal bírálta a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) politikáját. Kijelentette: "a csőlátásban szenvedő nacionalizmus", amely mindenáron és kizárólag a függetlenségre összpontosít, "leértékeli Skóciát" - írja az MTI.

A brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson országos átlagban a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt, a skótok 62 százaléka azonban a bennmaradásra. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, az SNP vezetője azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból, és a skót kormány újabb függetlenségi népszavazást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy saját hatáskörében dönthessen Skócia EU-tagságának megőrzéséről.

Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt. Theresa May pénteki beszédében kijelentette: Skócia szempontjából most is minden gazdasági érv a brit unió fenntartását indokolja. A skót gazdaság a brit belső piacon négyszer akkora értékű kereskedelmet folytat, mint az Európai Unióval. A skót export számára az EU még csak nem is a második, hanem a harmadik legnagyobb piac az Egyesült Királyság és a világ más térségei után - hangsúlyozta Theresa May.

A brit miniszterelnök szerint az SNP mégis "megszállottan" törekszik az elszakadásra, annak ellenére is, hogy a függetlenné válással kiszakítaná Skóciát legnagyobb piacáról. Az SNP szerint "a függetlenség a válasz minden kérdésre, minden körülmények közepette, a tényektől és a realitásoktól függetlenül" - fogalmazott kongresszusi beszédében a kormányfő.

Hozzátette: a skót függetlenségnek nincs gazdasági megalapozottsága, a skót költségvetést a brit államkassza óvja például a nyersolajbevételek összeomlásszerű zuhanásának hatásaitól is.

Ez egyenes utalás volt arra, hogy a skót kormány nem kis részben az északi-tengeri olajra építette fel a független Skócia finanszírozási tervét. A skót kormány a függetlenségről 2014-ben rendezett referendum előtt 34 milliárd fontra becsülte az olajtermelésből származó skót költségvetési bevételeket a 2014-2015-ös és a 2018-2019-es pénzügyi év közötti időszakra. Az SNP vezette edinburghi kormány ezt a bevételi becslést annak idején 110 dolláros olajárprognózisra alapozta. A globális alaptípusnak tekintett északi-tengeri Brent nyersolaj világpiaci árfolyama jelenleg 55 dollár körül mozog.