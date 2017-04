Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meddig marad a nyárias meleg? Itt a friss előrejelzés

Hétfő este érkezhet egy-egy futó zápor, a szél is felerősödhet.

Hétfő reggelig szinte felhőtlen lesz az ég. Holnap délelőtt és kora délután is még jellemzően derült, napos időnk lesz, de a nap második felében az ország északi felén már gomolyfelhők is megjelennek az égen, amelyekből ott késő estig helyenként zápor, főként északnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat átmeneti szélerősödéssel - írja vasárnap délutáni előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az ország nagy részén a mérsékelt északi szél csak időnként élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul szeszélyes területi eloszlásban, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 25 fok között valószínű.

Ez a helyzet a kontinensen

Európa középső területein kifejezetten enyhe az idő, a Kárpát-medencében 23, 25, Lengyelországban 21, 24, de még Berlin körül is 23, 25 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet - írja az OMSZ. Európa időjárását ugyanis Szicíliától Svájcon és a Balti-tengeren át Lappföldig egy hullámzó frontzóna osztja ketté. Előtte délies áramlással meleg, száraz levegő áramlik egészen északra is; nagy területen felhőtlen az idő.

Ugyanakkor a frontzóna mentén felhősebb, csapadékosabb, mögötte pedig több fokkal hűvösebb az idő, Hollandiában csak 12, 16, Franciaországban 10, 16 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Hétfő estig még döntően anticiklon és leszálló légmozgások alakítják a Kárpát-medence időjárását, de hétfő délutántól már megközelít bennünket észak felől az említett hullámzó frontzóna hidegfronti szakasza, így a nap második felében északon már helyenként zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat - olvasható az MTI hírében.