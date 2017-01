Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meddig maradnak az alacsonyabb árak a boltokban?

Olcsóbb a baromfi, a tojás, a friss tej, az éttermi szolgáltatás és az internet, de nem sokáig. A cigiárat az adóhatóság közli, jön majd a bespájzolás. Indul a tizenháromszoros webáruház bírság. Több helyen lesz online kassza. Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - foglalta össze a változásokat a Blokkk.com.

Van 10 millió forintja? Fektesse Aegon abszolút hozamú befektetési alapokba és 1% bónusz hozamot adunk megtakarításaira! A részletekért kattintson!

Január eleje a változások ideje, lesz belőle a boltokban is. A legfontosabb újesztendei átalakulások a következők.

Áfa: ma olcsóbb, holnap már nem biztos

A baromfi és a tojás 17 százalékkal olcsóbb, mint múlt év végén, a 27 százalékról 5 százalékra csökkenő áfakulcs nyomán. A piaci verseny nem tűri a lazsálást, ha árat lehet csökkenteni, hiszen a vásárló, ha nem találja meg a beígért áresést a boltban, továbbáll. A magyar baromfipiacot alaposan megtépázta a baromfi influenza, az export egy része beragadt, így nem fér hozzá kétség, hogy olcsóbb árak várják a vásárlókat a boltban. Később persze, ha a baromfi influenza enyhül, a felvásárlási ár minden bizonnyal majd emelkedik, ami fel fogja nyomni a baromfi bolti árát is - véli a Blokkk.com.

A tojás árak már a húsvéti ünnepek táján meglódulhatnak, ez az elmúlt években is így történt. A vásárló persze még így is jól jár, hiszen áfakulcs csökkentés hiányában még magasabb árral találkozna a boltban.

Emelkedhet a tej ára?

A friss tej ára 11 százalékkal kisebb, mint néhány nappal ezelőtt. A kisebb áresés oka, hogy a tejtermékek áfája csak 18 százalék volt 2016-ban. A bolti ár azonban könnyen emelkedhet a következő hónapokban, hiszen az alapanyag nyers tej mezőgazdasági felvásárlási ára már emelkedett az elmúlt hónapokban, így a bolti ár is. A tejtermelők nyerstej piaca még mindig veszteséges, folytatódhat az áremelkedés, amiben a nemzetközi ármozgás a döntő, ez pedig később a boltban a friss tej árcédulákon is látszani fog.

Mennyivel fizet kevesebbet az étteremben?

Az éttermi áfa 27 százalékról 18 százalékra csökken, így itt 7 százalékos árcsökkenést kell keresni. A munkahelyi étkeztetés kiesett az áfakulcs csökkentésből, de a többi vendéglátóhely áfája sem csökken minden esetben. A legfontosabb feltétel, hogy az étel, ital (persze, csak az alkoholmentes) helyben készüljön, felszolgálják, a vendég asztal mellett, széken ülve helyben meg is egye, igya. Az önkiszolgáló étterem is belefért a sorba, de le kell ülni és helyben fogyasztani. Elvitel, házhozszállítás esetében, valamint felszolgálás, asztal, szék hiányában nincs áfacsökkentés, így a pecsenyesütő, lángossütő, büfé árai nem változnak.

A napok múlásával azonban az áfakulcs csökkenés győzelmi mámora elszállhat, hiszen a minimálbér emelés és a munkaerőhiány bérnyomási kényszere megcsapolhatja az adókulcs esés nyereségét, persze nem csak a boltban, hanem a termelőknél és az élelmiszer feldolgozóknál, vendéglősöknél egyaránt.

Cigaretta: jön a bespájzolás



A dohánytermékek árát az adóhatóság határozza meg és teszi közzé honlapján. Változtatni legfeljebb hetente kétszer lehet, hétfő és csütörtök az új árak belépésének lehetséges időpontjai. Igen ám, de az új árakat a megelőző munkanapon 12 órakor - ez hétfői árváltozás esetében előtte pénteket, csütörtöki árváltozás esetében előtte szerdát jelent - közzé kell tennie az adóhatóságnak a honlapján. Így a szemfüles vásárlóknak lesz idejük bespájzolniuk áremelés előtt, ami a benzinkutakon már kialakult rend. A cigaretták esetében persze sokkal ritkább lesz az árváltozás, de lesz, mivel a magyar dohánytermék adó még mindig kisebbek az uniós előírásnál, amit meg kell emelni.

Fontos változás az is, hogy az adójegyet zárjegy váltja április elsejétől, az árakat pedig ezeken már nem tüntetheti fel a gyártó, a készleten lévő adójegyek azonban még kifuthatnak. A fogyasztói árat persze a trafikosnak fel kell tüntetnie a dohányboltban.

Több helyen adnak majd nyugtát online kasszával

Nem kell meglepődni, ha a kedvenc szolgáltató a korábbi némi-nemű feledékenységét leküzdve nyugtát ad majd. Ennek oka, hogy a boltok, vendéglátóhelyek és a szálláshelyek után több szolgáltató is köteles lesz online pénztárgépet használni, aminek egyenes következménye lesz a szorgosabb nyugtaadás.

Online kassza adja a nyugtát a gépjárműjavítónál, a gépjárműalkatrész boltban, a motorkerékpár- és alkatrész kereskedőnél, javítónál, a pénzváltónál, a plasztikai sebésznél, a testedzőnél (a konditeremben), a tánctermi, diszkó szolgáltatónál, a ruha-, textil tisztítóban, a fizikai közérzetet javító szolgáltatónál (szauna, szolárium, masszázs szalon) és a személyszállító taxiban.

Hatalmas szigor a webáruházaknál



A fogyasztóvédelmi törvény hatalmas szigort vezetett be a webáruházaknál. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások esetében az ismételten megállapított jogsértés esetén a bírság összege 200 ezer forinttól indul. A fogyasztóvédelmi bírság alsó határa egyébként jelenleg is 15 ezer forint, ez emelkedett kizárólag a webáruházak esetében a tizenháromszorosára.

Ennek a szigorításnak egyébként semmi köze a karácsonyi ajándékvásárlások késedelmeihez, mivel a döntést már jóval korábban előkészítették. Az ok a kis webáruházak adminisztrációs hibáinak valóban túlzott aránya (2015-ben az ellenőrzött webáruházak 88 százaléka hibázott a vásárlók tájékoztatásában), az viszont más kérdés, hogy a bírsághatár emelése nélkül is lehetett volna szigorítani, több és nagyobb bírságot kiszabni, hiszen a hivatkozott esztendőben mindössze három webáruházat bírságolt meg az adóhatóság, tehát súlyos hiba alig volt.

Erzsébet utalvány

A 2016-ban kibocsájtott Erzsébet utalványok 2017. végéig felhasználhatók. 2017-ben ugyanakkor előreláthatóan kevesebb utalványt fognak majd adni a munkáltatók, hiszen egyrészt megszűnt a kedvezményes adózás, másrészt a minimálbérek emelése alaposan kifacsarja a cégek munkaerő költségvetését.

Ne keresd: megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Panaszkodni természetesen lehet továbbra is. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a másodfokú ügyekben pedig országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Panaszügyeikkel a fogyasztók már nem fordulhatnak a fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz. A kormányhivatalokat a járási hivatalok váltják, így 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Az előbbiek alapján 197 járási hivatalhoz fordulhat a fogyasztó a panaszával, ha nem a békéltető testületeket választja.

Élelmiszerbiztonság: nagyobb rendet tart a NÉBIH, a kolbász és a kenyér pedig ízletesebb lesz

A NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal marad, de nagyobb szigort ígér. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalok első fokon hozott döntései esetében másodfokon a megyei kormányhivatal jár el.

A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai a húsfélék és a pékáruk esetében sokat szigorodtak, már a tavalyi esztendőben, de az élelmiszeripari cégek egy év türelmi időt kaptak az átállásra. Elsősorban a meghatározó - az ízt is adó - alapanyagokra vonatkozó követelmények szigorodtak, megemelve ezek minimális tartalmát. Változott az is, hogy most már a nyers sonka, parasztsonka, parasztlapocka, angolszalonna sótartalma legfeljebb hat százalékot érhet el. A sótartalmat júliustól további egy százalékkal kell csökkenteni, a főtt sonkák esetében legfeljebb 3,5 százalék lehet a megengedett arány.

A pékáruk esetében a hasonló szabályok már decemberben életbe léptek, de itt is van türelmi idő az átállásra, fél év.