Még a vendégmunkásból is hiány van Magyarországon

Bár kissé nőtt a Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalók száma, koránt sincsenek annyian, mint amekkora létszámra szükségük lenne a cégeknek – számolt be a Magyar Idők a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek felmérései alapján.

Továbbra sem jellemző, hogy nagy létszámban érkeznének hazánkba a környező országok dolgozói, habár a munkaadók rendszeresen toboroznak, sokszor munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül - mondta a lapnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Az érdekképviselet saját felmérése szerint a vállalkozások elsősorban a hazai munkaerőt keresik, azonban ha az nem áll rendelkezésre, akkor a határon túli magyarokat, vagy a környező országokban élőket is szívesen látják, elsősorban Szerbiából, Romániából.

Ukrajnában is toboroznak dolgozókat, sok esetben sikertelenül. Elsősorban a feldolgozóiparban, a gyártás területén tevékenykedő vállalatoknál eltérő a hagyományos és a kölcsönzött munkaerő aránya, van olyan üzem, ahol a munkavállalók 60 százalékát már kölcsönzik. Több helyen feszültséget is okoznak a külföldi munkavállalók, mivel vannak olyan cégek, amelyeknél ugyanazért a munkabérért dolgoznak a külföldiek, mint a hazaiak, de biztosítanak nekik utazást, valamint szállást és egyéb juttatásokat is.

László Zoltán, a vasasszakszervezetek alelnöke a Magyar Időknek úgy fogalmazott: továbbra is előfordul, hogy a vendégmunkások - elsősorban az ukrán anyanyelvűek - hamis papírokkal érkeznek. Több olyan eset is előfordult, hogy az adott munkakörben elvárt szakképesítésről volt az illetőnek papírja, azonban a végzettséget igazoló dokumentum hamis volt. Így a munkáltató végül nem tudta alkalmazni az illetőt. Ráadásul a munkavállalási engedély birtokában továbbállnak a dolgozók Nyugat-Európába. Továbbá sokan feketén dolgoznak a szezonális ágazatokban, többek közt a mezőgazdaságban vagy a vendéglátásban.

A munkaadói oldal szerint a jelenleginél több vendégmunkásra lenne szükség, de még mindig nem éri meg hazánkban munkát vállalniuk a külföldieknek. A szer­biai és a magyarországi fizetések között nincs akkora különbség, hogy megérje idejönni dolgozni, a nyugat-európai szívóhatás továbbra is erős, ezért aki teheti, továbbra is a gazdagabb országok felé veszi az irányt - fogalmazott Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke.

Kép forrása: Pixabay.com

