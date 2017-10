Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még nagyobb szigor jöhet a börtönökben

Egy törvénytervezet szerint megtiltanák, hogy a jövőben az elítéltek csomagban élelmiszert kapjanak - írta a Népszava.

A kormány terjedelmes, 140 paragrafusból álló előterjesztést nyújtott be az egyes büntető tárgyú törvények módosítása érdekében. Ennek egyik apró eleme, hogy átírnák az elítélteknek küldhető csomagokkal kapcsolatos jelenlegi szabályokat is - számolt be a napilap a a Magyar Ügyvéd blog írása alapján.

A hatályos szabályok szerint az elítéltek általában havi egy alkalommal kaphatnak csomagot, s abban bármit küldhetnek nekik, amit a fogvatartottak a zárkában is jogszerűen maguknál tarthatnak. A lista egyébként nem túl hosszú: például a tisztálkodási és mosószerek, bizonyos élelmiszerek, dohánytermékek, írószerek, zsebrádió, karóra, de a saját fehérnemű viselését már külön engedélyhez kötik.

Ezután a csomagban mindent lehet küldeni, amit az elítélt magánál tarthat, kivéve az élelmiszert, a tisztálkodási szereket és a dohányárut. Az elítélt kapcsolattartója ezeket a "tiltott" termékeket saját költségén megrendelheti a börtönboltban. Ez beleszámít a havi egy csomagba. Mást tehát újabb harminc napon belül nem lehet küldeni.

Az elítélteknek többek között most is csak gyári csomagolású édességet, nem üveges gyümölcskonzervet, tartós kenyeret, gyári csomagolású szárazkolbászt és sajtot, tubusos ételízesítőt, filteres teát és kávégranulátumot küldhetnek. Így például a házi süti tiltólistán van.

