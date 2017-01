Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megállíthatatlanul nőnek a bérek

Egyre gyorsabban nőnek a keresetek, egyelőre nem látszik a folyamat vége - vélik a piaci elemzők.

Még nagyobb lendületet vett novemberben a bérnövekedési ütem, hiszen a bruttó bérek 8,2 százalékkal nőttek egy év alatt 2016 novemberében. Az szja egy százalékpontos csökkentése miatt a nettó bérnövekedés üteme elérte a 9,8 százalékot. A rendszeres keresetek is tempósabban emelkedtek novemberben, mint korábban, ez arra utal, hogy a novemberben látott gyorsulás nem csupán egyszeri tényezőknek köszönhető. Így bár az inflációs ráta folyamatosan emelkedett 2016 második felében, egyelőre nem látunk lassulást a reálértelemben vett bérnövekedési ütemben - állapította meg Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

Ez nem meglepő, hiszen a magyar munkaerőpiac kifejezetten feszessé vált és a rendelkezésre álló munkaerő alacsony szintre csökkent. A folyamatot pedig a minimálbér és a szakmai bérminimum jelentős megemelése is támogatja, így a bérnövekedési ütem akár gyorsulhat is 2017-ben. A felfutó kereslet nagy valószínűsége együtt jár az inflációs ráta gyorsulásával is. Idén 3,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, az inflációs ráta pedig átlagosan 2,3 százalék lehet - véli Ürmössy.

A nettó bérek növekedési üteme komoly pozitív meglepetést okozott novemberben - véli Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Ilyen mértékű béremelkedésre évek óta nem volt példa a magyar gazdaságban.

A bérek gyorsabban nőttek a költségvetési szférában (12,2 százalék), mint a versenyszférában (8,7 százalék). Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a novemberi átlagos prémiumkifizetések az állami szférában 37 százalékkal emelkedtek éves alapon. Az idei év január-novemberi időszakban átlagosan 8,2 százalékkal nőttek a nettó bérek Magyarországon (közfoglalkoztattak nélkül). A következő hónapokban a munkaerőhiány, a minimálbér emelése és az általa kikényszerített általános bérnyomás még ennél is dinamikusabb, akár 10 százalékot is meghaladó béremelkedést okozhat - fogalmazott Virovácz.

Tavaly összességében 6,2 százalékkal nőhettek a bruttó bérek, ami az adóváltozások miatt 7,8 százalékos nettó bérnövekedést eredményezhetett, így a tavalyi 0,4 százalékos infláció mellett 7,4 százalékos nettó reálbér növekedés valósulhatott meg - kommentált Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

Várakozása szerint idén 10 százalékkal nőhetnek a bérek. Egyes hiányszakmákban gyorsuló ütemű bérnövekedésre lehet számítani a következő években is, amit az elmúlt hónapokban folytatott bértárgyalások - egyes esetekben két számjegyű bérmegállapodások - is tükröznek, miközben egyes ágazatokban folyatódik az életpályamodellek bevezetése - tette hozzá az elemző.