Megdől egy tabu a borral kapcsolatban

A borospalackok alternatív lezárása egyre gyakoribb, az újdonságok közül a csavarzárral találkozhatnak a legtöbbször a minőségi borok vásárlói. Ez a zárási mód már olyan tételeknél is megjelenik, amelyeknél fontos az otthoni tárolás és érlelés. Az Inforádió egy borakadémikussal járta körül a kérdést.

A világ borpiacán és Magyarországon is egyre több csavarzáras borral találkozni. A mennyiségi növekedés mellett az is megfigyelhető, hogy folyamatosan emelkedik azoknak a pincészeteknek a száma, amelyek nem csupán az egyszerűbb, "könnyű ivású" boraikat zárják ezzel a módszerrel, hanem a középkategóriás, vagy akár a prémium szegmensbe tartozó tételeiket is csavarzárral forgalmazzák - mondta Tóth Adrienn nemzetközi borakadémikus az Inforádióban.

Leginkább Ausztrália és Új-Zéland borászatainál látható, hogy a legmagasabb minőségi kategóriák esetében is bátran alkalmazzák a csavarzárat, de más újvilági termelők is szívesen váltottak zárási módot.

A rendelkezésre álló ismeretek alapján elmondható, hogy a csavarzárral ellátott palackokban a minőségi borok ugyanolyan szépen képesek érlelődni, mint a parafadugóval lezárt üvegekben - véli Tóth Adrienn.

A szakértő kiemelte, hogy nem a zárási mód a legfontosabb, hanem az: milyen minőségű bor kerül az üvegbe és maga a palackozás mennyire történt szakszerűen és kellően tisztán.

Magyarországon néhány éve még nem volt elfogadott, hogy egy komoly bor "csavaros" palackba kerüljön, ám ezen a téren itthon is változik a hozzáállás. Mivel a hazai borok közül szinte kizárt, hogy olyan 5, vagy akár 10 évnél öregebb komoly tétellel találkozzunk, amelyik csavarzáras, ezért egy ideig még a külföldi tapasztalatokra kell hagyatkozni.

A szakértő személyes tapasztalatai iránt is érdeklődtünk: mit érzékelt azon borok esetében, amelyek hosszabb ideig érlelődtek csavarzáras palackban? Mint mondta, olyan borokat kóstolt, amelyek 3-4 évet értek csavarzár alatt, de ezeknél a tételeknél nem érződött, hogy az alternatív zárás negatívan befolyásolta volna az érést.

