Meghökkentő bérek Magyarországon - a havi 100 ezertől az egymillióig

Tudja Ön, mennyi pénzt visz haza havonta egy pap Magyarországon? Vagy egy bíró, egy kovács, egy parkolóőr, esetleg egy jelnyelvi tolmács? Most mindent megtudhat!

Ismét nyilvánosságra hozta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), hogy 2016-ban (egészen pontosan az év májusában) mekkora bruttó bért kaptak az egyes szektorokban dolgozók. A lista élén 948 048 forintos bruttó keresettel (az adatokban az alapbér mellett a különböző bónuszok is szerepelnek) a kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője áll, tőle nem sokkal van lemaradva a vállalati stratégiatervezési egység vezetője pozíció, ahol havi átlag 900 933-as bruttó bért lehetett keresni. A képzeletbeli dobogóra az egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású kategória került még fel 865 785 ezres bérrel.

A másik végletet nézve azt láthatjuk, hogy kádárok és bognárok keresnek a legrosszabbul, átlagosan havi bruttó 121 352 forintot. Nincsenek sokkal jobb helyzetben az üvegezők (126 620), a konyhai kisegítők (131 214), illetve a háztartási takarítók és kisegítők (131 833) sem.

A legrosszabbul keresők között vannak meglepetések is: valószínűleg kevesen gondoltak arra, hogy a hivatalos statisztika szerint az ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló szakma csak havi 133 599-es bruttó bérre elég, a cukrász 154 188 forintra, az idegenvezetői pedig 177 548 forintra.

Azon viszont várhatóan senki sem lepődik meg, hogy a törvényhozó, miniszter, államtitkár kategória befért a top10-be, egészen pontosan a hatodik helyre a maga 812 984 forintos bruttó fizetésével. Az élmezőnyben egyébként dominálnak különböző cégvezetői pozíciók, az informatikai vezetők például 839 458-as bruttó bérért dolgoznak, a hr-vezetők 778 669, a pénzügyi vezetők 739 654, az értékesítési vezetők pedig 736 055 forintot keresnek. Érdekesség, hogy nem minden poszt fizet ilyen jól, a kulturális tevékenységet folytató egység vezetője (387 341) például jelentősen elmarad ezektől a bérektől.



Azért vannak az élmezőnyben is olyan fizetések, melyek láttán felvonja az ember a szemöldökét: az NFSZ adatai szerint az alternatív gyógymódot alkalmazók simán megkeresik a bruttó 681 957-et, a sugármentesítő gép, berendezés kezelői az 544 572-et, míg a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai az 516 772-öt.

Néhány érdekesebb szakma keresetei

Az egyházi foglalkozású személyek, így például a papok, lelkészek átlagosan 225 879 havi bruttót keresnek, a bírók 635 027-et, a kovácsok 237 297-et, a jelnyelvi tolmácsok 214 583-at, míg a parkolóőrök 175 294 forintot.

Ez utóbbinál az utcaseprő is többet keres, egészen pontosan bruttó 189 783 forintot, nagyjából annyit, mint egy ablaktisztító (185 002), egy pék (185 020), egy matróz (187 821), vagy egy rendőr (188 035).

A pszichológusok havi átlag 264 294 forintot keresnek, hajszálnyival többet mint a végrehajtók és adósságbehajtók (263 984) és egy kicsivel kevesebbet mint a felvonószerelők (264 933). Valószínűleg azt is kevesen gondolták volna, hogy az egyházi vezetőknél (380 275), a meteorológusok (384 800) és a villamosvezetők (385 016) is jobban keresnek, igaz, legalább az építőmérnöknél (378 793) és a rendszergazdáknál (370 080) többet visznek haza.

Jelentős eltérések

A fenti számok mind az átlagok, azonban természetesen nem mindegy, hogy valaki hány éves korában, illetve az ország melyik területén végzi az adott munkát. A területi különbségeket itt mutatjuk:

A részleteket nézve az látható, hogy a legjobb fizetéseket adó Budapesten a reklámmal és piackutatással lehet a legtöbbet keresni, havi bruttó 689 909 forintot, míg a legkevesebbet a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások hozták, havi bruttó 130 602 forintot.

Érdekesség, hogy amíg a fővárosban 12 olyan szakmát is találni ahol félmillió forint felett lehet keresni (egyéb bányászat 592348, bányászat, kőfejtés 653138, gyógyszergyártás 507029, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 594049, légi szállítás 500816, távközlés 559156, információ-technológiai szolgáltatás 512585, pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) 585763, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás) 574139, pénzügyi, biztosítási tevékenység 571254, üzletvezetési, vezetői tanácsadás 535831, reklám, piackutatás 689909), addig az országos fizetési lista alján található Békés megyében a legmagasabb fizetés is bruttó 471 744 forint, amit a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén elhelyezkedők keresik meg. Mielőtt elkezdenénk őket sajnálni, megemlítenénk, hogy így is több mint négyszer annyit keresnek, mint a békési postások (111 000).

A legjobban és legrosszabbul állások megyénkénti listáját itt láthatja. (A felsorolásból kiszűrtük azokat, amik vélhetően elírások a hivatalos statisztikában. Például nem valószínű, hogy a tolnai halászok közel havi kétmillió forintot keresnének, ahogy az sem, hogy a több megyében top fizetést adó kölcsönzés, operatív lízing Zala megyében a legrosszabbul fizetett szakma lenne.)

A megyei toplisták havi bruttó, forint, 2016 Budapest Reklám, piackutatás 689 909 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 130 602 Baranya Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 632 788 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 121 327 Bács-Kiskun Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 385 043 Munkaerő-piaci szolgáltatás 111 000 Békés Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 471 744 Postai, futárpostai tevékenység 111 000 Borsod-Abaúj-Zemplén Információ-technológiai szolgáltatás 462 402 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás 113 310 Csongrád Szerencsejáték, fogadás 426 213 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 119 766 Fejér Kölcsönzés, operatív lízing 617 611 Textília gyártása 129 000 Győr-Moson-Sopron Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 719 879 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 152 173 Hajdú-Bihar Ingatlanügyletek 503 870 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 124 931 Heves Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 506 417 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 120 000 Komárom-Esztergom Üzletvezetés-tanácsadás 1 370 895 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 111 000 Nógrád Kölcsönzés, operatív lízing 726 709 Egyéb személyi szolgáltatás 122 380 Pest Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 1 102 582 Egyéb pénzügyi tevékenység 130 617 Somogy Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 544 184 Bútorgyártás 119 714 Szabolcs-Szatmár-Bereg Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység 365 859 Szálláshely-szolgáltatás 124 123 Jász-Nagykun-Szolnok Távközlés 377 800 Biztonsági, nyomozói tevékenység 132 002 Tolna Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 581 219 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 115 398 Vas Vegyi anyag, termék gyártása 564 499 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 126 189 Veszprém Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 511 000 Vízi szállítás 129 000 Zala Bányászati szolgáltatás 381 394 Kiadói tevékenység 128 867

Forrás: NFSZ, Napi.hu gyűjtés

Természetesen az sem mindegy, hány évesen végezzük az adott szakmát: a bíróknál például a 30 év alattiak 176 776 ezres bruttó bérre számíthatnak, míg e kor felett már bőven 500-600 ezer feletti fizetésre. De van más példa is: egy operatőr 30 év alatt alig 151 ezer feletti bruttóval számolhat, míg két évtizeddel később 350 ezerrel az NFSZ statisztikái szerint.

