Meghökkentő tételek a költségvetésben - százmilliárdokat lehetne spórolni

Jövőre is folytatódik a kormány Várba költöztetésének finanszírozása, az idei úszó-vb költségeinek növekedése, de húszmilliárd jut a kormányzati kommunikációra is. Valakinek ki kell fizetni a rezsicsökkentés költségeit, de a versenyképtelen állami cégek kötelező béremelését is – összesen 899 milliárd forint vitatható vagy épp felesleges kiadást sikerült fellelni a kormány 2018-as tervezetében.

Papp Zsolt, 2017. május 15. hétfő, 07:08

Ajánlom

A harmadik Orbán-kormány szerint a 2018-as büdzsé tervezete nem választási költségvetés, vagyis nem tartalmaz olyan kiadásnövelő és bevételcsökkentő intézkedéseket, amelynek elsődleges vagy lényegese eleme a választók jóindulatának megnyerése.

Való igaz, az elmúlt évek permanens kormányzati költekezéseihez képest nincs komoly változás, ugyanis az átmeneti pénzbőségből keletkező forrásokat kormány évek óta a szükséges strukturális átalakítások - adórendszer átalakítása, egészségügy fejlesztése, oktatás előremutató minőségi átalakítása, a honvédelmi képességek fejlesztése - helyett a presztízsberuházásokra, illetve a politikai kormányzásra fordította.

Már idén indul a harc a voksokért

Igazi választási költségvetés lett már a 2017-es is, hisz a parlament előtt fekvő módosítása szerint a kormányzati kommunikációs keretet 5 milliárd forinttal emelik. Az év végi költekezésre tekintettel 10 milliárddal növelik a általános tartalékot és 59 milliárd forinttal az Országvédelmi Alapot. De tartalékolnak 24 milliárd forintot is az év végi nyugdíjprémiumra - így csak a 2017-es módosítás 95 milliárd forintos jóléti osztogatásnak ágyaz meg, ami annyiban érthető, hogy a 2018-as választásokat már a 2017-es költekezésekkel kell megolajozni.

Így a módosított 2017-es költségvetéshez képest a 2018-as büdzsében valóban nincsenek nagy meglepetések, ám vitatható kiadások bőven akadnak, amelyek újra és újra felvetik a kérdést, hogy az adófizetők pénzével kelló gondossággal bánik-e a kormány - pontosabban a parlament, hisz elvileg a költségvetés a parlament alkotja, a kormány azt "csupán" végrehajtja, még ha ez a alkotmányos szabály a valóságban nem is nagyon működik.

Elfolyik sok száz milliárd forint

Korábbi cikkünkben többek között arra mutattunk rá, hogy 2018-as költségvetésből adókedvezmények révé 908 milliárd forint adóbevétel nem folyik be a költségvetésben. Ezek egy része - például a családi adókedvezmény - széles társadalmi támogatottsággal bír, ám vannak bizonyos tételek, amelyekről ez már nem mondható el. Csak a sport támogatására jövőre 100 milliárd forintnyi társasági adót és bankadót ajánlhatnak fel, annak ellenére, hogy minden bizonnyal ezen adóbevételek egy részét nagyobb társadalmi haszonnal el lehetnek költeni - például az államadósság törlesztésére.

A kiadási tételeket átfésülve további 899,6 milliárd forintnyi olyan kiadást talált (táblázat a cikk végén) a Napi.hu, amelyek elköltése részben vagy teljesen vitatható, sőt ezek egy részének elköltésében kifejezetten ellenérdekeltek az adófizetők. Azt nem lehet állítani, hogy e forrása minden egyes fillérjét pazarlóan és feleslegesen költik majd el, ám racionálisabb gazdálkodással ennek a többszörösét lehetne megspórolni vagy más társadalmilag valóban hasznos projektekre fordítani, mint például a közmédia támogatása vagy a kormány Várba költözésének finanszírozása.

Sokba kerülnek a látványberuházások

A költségvetés vitatható kiadásait - teljesen önkényesen - három csoportba soroltuk. Ezek közül a kormányzati látványberuházásokra 254,2 milliárd forintot költ a kormány. Ezek többsége éveken keresztül futó programok, ilyen Ludovica Campus, vagyis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületének felújítás és működése. Ez egymaga az elmúlt években több mint száz milliárd forint fejlesztési és működési támogatást nyelt el, miközben 2018-ben a teljes felsőoktatás beruházási kerete 40 milliárd forint, vagy a teljes állami közoktatás fenntartó Klebelsberg Központ beruházási kerete pedig 9,4 milliárd forint.

Folytatódik budai Várban található volt királyi Pénzügyminisztérium felújítása, ahova az NGM vezérkara költözne; az idei 27 milliárd után jövőre 13,8 milliárdot költenek egy olyan projektre, amely köztudottan nem lesz elegendő a tárca teljes állományának elhelyezésére. Eltűnt viszont a költségvetésből a Karmelita projekt: az új miniszterelnökségi épület felújításra eddig 30 milliárd forintot költöttek - elvileg az épület 2018-ben beköltözhető lett. A tervek szerint a nemzetgazdasági tárca mellett a Belügyminisztérium is a várba költözne, sőt a projektre már több milliárdot elköltöttek - ennek ellenére e kiadások nem szerepelnek nevesítve a 2018-as költségvetésben. Mivel a belügy költözésének előkészítése is folyik, ez arra utalhat, hogy erre a célra év közben további kiadásokra lesz szükség.

A Városliget felújításában - pontosabban a Liget beépítésben és múzeumi negyeddé alakításban - sincs társadalmi egyetértés, sőt a projekt jelenlegi formáját inkább elutasítják, ennek ellenére az idei 50 milliárd után újabb 41 milliárd forintot szán a kormány. A Paks 2 atomerőmű kivitelezése megkezdődik 2018-ban, annak ellenére, hogy a tervezett reaktorok még sehol nem üzemelnek, ráadásul mind a mai napig nem sikerült bizonyítani, hogy az erőműnek lenne gazdasági létjogosultsága. A régi paksi reaktorok 2032-2038 között állnak le, így az új atomerőmű építését elég lenne tíz év múlva megkezdeni.

A nagy stadionprojektek viszont már kifutóban vannak, bár a magyar stadionok "ékköve", az új Puskás Stadion építése még csak most kezdődik. A Dagály strand 1,9 milliárdos felújítás csak hab a tortán, ugyanis az eredetileg 25 milliárd forintra becsült úszó világbajnokság rendezési költségei már 130,6 milliárdra rúgnak majd - ám ebbe nem fért bele a szétbombázott strand rekultiválása.

Nyakunkon a választások

Számos olyan kiadás található a 2018-as költségvetésben, amely a kormánypártok újraválasztását szolgálja: ezek közé tartozik a közmédiának "csúfolt" kormánypropaganda fenntartása, illetve a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda 20,6 milliárd forintot fordíthat "kormányzati kommunikációra." Idén hajszálra ugyanennyit költhet a tárca, így két év alatt 41 milliárd folyik el a a Brüsszel elleni harc jegyében a baráti médiába - ez az egyik olyan tétel, amelynek elköltése kifejezetten ellentétes az adófizetők érdekeivel, hisz a jövő évi költségvetésben bőven lenne helye e forrásnak például az oktatás vagy az egészségügy fejezetében.

A politikai kormányzás egyik ára a hulladékgazdálkodási feladatok támogatása - amely jövőre már 11,6 milliárd forintot visz el -, ez a korábban részben piaci alapon finanszírozott, ám azóta a kormány által átszervezett hulladékgazdálkodás veszteségeit hivatott eltünteti.

A kormány tavaly hosszú távú bérmegállapodást kötött a munkáltatókkal a bérek emeléséről: ugyanakkor az állam maga is tulajdonos több száz cégben, amelyek képtelenek piaci alapon kitermelni a béremelés költségeit - magyarul a kormány döntése miatt tönkremennének. Így e cégeket a költségvetésből kell kisegíteni 23 milliárd forinttal - ami tiltott állami támogatásnak is minősülhet egy uniós eljárás során.

Most van rá pénz - csináljuk meg gyorsan

A részben vitaható kiadások között olyan nagy keretek kerültek, minta Modern városok program (150 milliárd) vagy a közútfejlesztési program (255,6 milliárd forint). A két projekt külön-külön több mint száz beruházást takar, amelyek jelentős része azért valósul meg, mert (most) van rá pénz. A Modern városok program keretében a megyei jogú városok előálltak egy fejlesztési kívánságlistával, s ami megnyerte az illetékes kormányszervek támogatását, az zöld jelzést kapott. A program már harmadik éve fut - előre borítékolható, hogy számos beruházás nem fér bele majd a keretébe, illetve fenntartási/megtérülési problémák lesznek a működtetés során.

Erősen vitatható az állami tulajdonban lévő Hungaroring Zrt. működésének tízmilliárdos nagyságrendű támogatása évenként, hasonlóan kérdéseket vett fel az Eximbank Zrt. működési veszteségének évi 20-40 milliárdos ellentételezése. A Külügyminisztérium az általa kezelt 50 milliárdos beruházási célelőirányzatból támogatja a magyar állam a külföldi cégek magyarországi beruházásait. A program eredményei kétségesek, ugyanis egy-egy munkahely teremtéshez több millió forintos támogatást kapnak a tőkeerős cégek, miközben ennek a tizedére esélytelenül pályáznak a hazai tulajdonú kkv-k.

Forrás: költségvetési terv

Vitaható kiadások a 2018-as költségvetésbenMilliárd FtLudovica Campus5,0Paks II Atomerőmű Zrt. tőkeemelése106,8NGM új épületének rekonstrukciója a Várban13,8Puskás stadion építése65,6Maccabi játékok sportinfrastruktúra fejlesztése10,0Steindl Imre program (Kossuth tér)6,0Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása4,0Liget Budapest projekt41,1Dagály strand felújítása1,9Összesen254,2Kampányköltségek6,0Közmédia támogatása71,2Kormányzati kommunikáció20,6NFM állami cégeinek béremelése23,0Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása11,6Összesen120,8Modern városok program150,0Pest megyei fejlesztések30,0Eximbank kamatkiegyenlítése25,0Kiemelt közúti beruházások255,6Beruházásösztönzési célelőirányzat50,0Hungaroring Zrt. támogatása14,0Összesen524,6MINDÖSSZESEN899,6