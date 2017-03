Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepetést okozott az MNB - Gyengülhet a forint

Az MNB monetáris tanácsa (MT) a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosót. Másban viszont meglepőt léptek.

A három hónapos betéti eszköz negyedéves plafonját az MT a második negyedévre a várt 600 milliárd forint helyett 500 milliárd forintra csökkentette, mely meglepetést okozott, és forintgyengítő hatása lehet - kommentálta döntést Varga Zoltán, az Equilor Zrt. elemzője.

A betéti eszköz várt feletti korlátozása lényegében lazító lépés, mely a forint gyengülését okozhatja, mivel növeli a likviditást, azonban közvetlen devizahatása nincs, a pénzpiaci kondíciók egésze is csupán egy tényező a forint árfolyamának meghatározásában.

Bár az MNB GDP- és inflációs előrejelzése érdemben nem változott, a közleményben az MT egyértelmű utalásokat tett arra, hogy hosszú távon kívánja a kamatokat a jelenlegi szinten tartani, vagy akár még alacsonyabb szintekre lenyomni. Ennek érdekében hozhatta létre az MNB a 6 és a 12 hónapos forintlikviditást nyújtó swap-eszközt is - véli Ürmössy Gergely, az Erste BanK Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.

A piacra szemmel látható hatást gyakorolt az MNB bejelentése, hiszen a határidős kamat-megállapodások (FRA-k) elindultak lefelé a bejelentést követően. Az elemző szerint a 3 hónapos bankközi kamat csökken a következő hónapokban és folytatja a nulla százalékhoz való konvergálást, míg az alapkamat változatlan marad. Az év végére akár meg is szűnhet a három hónapos betét, melyre jelenleg az irányadó kamatot fizeti.

A bankrendszeri likviditás - elsősorban a lakossági devizahitelek forintosításához kötődő devizaswapok lejáratainak, valamint a lejáró állami devizakötvények forintból történő megújításának köszönhetően - a második negyedévben a korábbiaknál nagyobb mértékben csökken, így a betéti állomány további korlátozása döntő mértékben ezen hatásokat ellensúlyozza, hogy a tartósan laza monetáris kondíciók fennmaradjanak - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

Emellett 6 és 12 hónapos lejáratú eszközökkel bővíti az MNB a forintlikviditást nyújtó swapeszközök körét. Noha a friss előrejelzése szerint 2018 első felétől tartósan elérhető az inflációs cél, az MT mégis kiemeli, hogy amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával.

A március közleményt és a korábbi jegybanki kommentárokat is figyelembe véve tehát hosszabb ideig (2017 végéig vagy akár azon túl is) változatlan alapkamat valószínűsíthető - állapította meg Jobbágy Sándor, a CIB Bank szakértője. További nem-konvencionális intézkedések lehetségesek, bár a mozgástér ezen a területen is szűkült és a jegybank által figyelt pénzpiaci paraméterek sem utalnak gyors változásra. Újabb jegybanki hitelprogramok bevezetése egyelőre nem várható - véli az elemző.