Meglepő részletek a magyar GDP-ben

Nagyon szép az első negyedévi GDP-adat, ám nem minden részlet lett tökéletes - vélik a piaci elemzők.

Meglepő, hogy a fogyasztási komponens viszonylag gyengén szerepelt. A háztartások tényleges fogyasztása 2,5 százalékkal, a háztartások fogyasztási kiadása pedig 3,5 százalékkal nőtt. Mindez azt mutatja, hogy a lakossági fogyasztás a nettó reálbérek jelentős, több mint 8 százalékos növekedése ellenére visszafogottan járult hozzá a növekedéshez - értékelte a friss adatokat Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

Várakozása szerint az év hátralévő részében valamelyest lassulhat a növekedés üteme, így 3,7 százalékos bővülés várható az év egészében. Fontos kérdés, hogy a lakossági fogyasztás hogyan alakul. Emellett a nettó export is halványabb lehet a következő hónapokban. Az import dinamikája már az első negyedévben is meghaladta az exportét, ez így maradhat, ennek eredményeként pedig az exporttöbblet várhatóan mérséklődik.

A relatíve gyenge kiskereskedelmi adatok ellenére a fogyasztás is hozzájárult a növekedéshez, bár az elmúlt negyedévek egyik leggyengébb növekedést hozta - állapította meg Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Így a kiskereskedelmi forgalom adatai már nem feltétlenül irányadóak a fogyasztásnál - véli az elemző.

A közösségi fogyasztás - némi meglepetésre - visszafogta a gazdasági növekedést, hiszen csökkent a volumene éves összevetésben. Mindezeket egybevéve a belső tételek 3,8 százalékponttal járultak hozzá a 4,2 százalékos gazdasági növekedéshez. A nettó export pedig annak ellenére tudott enyhe pozitív hozzájáruló lenni (0,4 százalékpont), hogy az import dinamikusabban bővült (a fogyasztás és a beruházás importtartalma miatt), mint az export.

Felfelé korrigálta a KSH az első negyedéves GDP adatot



Nyeste Orsolya, szenior makrogazdasági elemző:



Kisebb korrekciót jelentett ma reggel a KSH az első negyedéves GDP adatok kapcsán. Az 4,1%-os éves bővülést mutató előzetes gyorsbecslésről 4,2%-ra felfelé korrigálták a növekedési adatot.

A fő szám kisebb módosítása mellett közzétették az adat részletes bontását is, ami szerint az időszak gazdasági növekedésének szerkezete többé-kevésbé az előzetesen várttal összhangban alakult: a növekedés hajtóerejét a belső felhasználás jelentette január-márciusban. Ezen belül a beruházások kiemelkedő mértékű, 28,4%-os éves szintű megugrását kell elsősorban kiemelni. Ugyanakkor a háztartások éves szinten 2,5%-kal bővülő tényleges fogyasztása nem nevezhető kifejezetten robosztusnak, ami miatt egyelőre kérdéses, hogy a 4% feletti éves GDP növekedési ütem mennyire lesz fenntartható az év hátralévő részében is. Ráadásul a beruházások látványos bővülése részben a bázishatásnak köszönhető, hiszen a tavalyi évben igen nagy volt a visszaesés ezen a területen.

Ami a külkereskedelmi folyamatokat illeti, az export 9,4%-kal nőtt éves szinten január-márciusban, amit az import 10%-os éves bővülése kísért.

A termelői oldalról nézve az első negyedéves GDP számokat, a növekedés hajtóerejét az ipar és az építőipar jelentette, a két szektor éves szinten rendre 6,8, illetve 24,6%-kal bővült. A tavalyi gyengébb év után az ipar teljesítménye az idei évben stabil támasza lehet a gazdaság bővülésének, míg az építőipar aktivitását nagyban segíthetik az EU-s források az év hátralévő részében is. A szolgáltatások egészségesnek mondható ütemben, éves szinten 3%-kal bővültek, míg a mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,3%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakában látottnál.

A jelenlegi 3,4%-os GDP növekedési előrejelzésünk kapcsán látunk felfelé mutató kockázatotokat, azonban az egyelőre nem túl látványos fogyasztásbővülés és az igen robosztus első negyedéves beruházási ráta fenntarthatóságával kapcsolatos bizonytalanságok miatt nem tartjuk valószínűnek, hogy 4%-ot meghaladó ütemben bővülhet 2017-ben a magyar GDP.

