Meglepően őszinte interjút adott Mészáros Lőrinc

A felcsúti polgármester közmeghallgatást tartott, amire elment a 444.hu is.

A portál beszámolója szerint Mészáros eleinte nem akart válaszolni a kérdésekre, mondván 444.hu nem független média. A kérdésre, hogy mely sajtótermék számít függetlennek, a vállalkozó saját médiáit, így az Echo TV-t és a Mediawörksöt említette. Ezekkel kapcsolatban kiemelte azt is, hogy szeretné átalakítani a portfólióját és "piaci alapra állítani" a cégeit.

Később viszont "oldódott a hangulat", így elárulta, hogy Orbán Viktorral nem mérgezi a barátságukat, hogy ő sokkal többet keres, míg a miniszterelnöknek csak 700 ezer forintnyi megtakarítása van legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint. "Ő politikus, én üzletember vagyok" - mondta ezzel kapcsolatban, miután hangsúlyozta, hogy nem Orbánnak köszönheti vagyonát.

Mészáros elárulta azt is, hogy Simicska Lajost régebben nagyon kedvelte, és sokat tanult tőle, 2015 óta azonban nem beszéltek.

Miután A 100 leggazdagabb 2017-es kiadvány szerint tavaly közel 100 milliárd forinttal növelte vagyonát, idén is bizakodó, szavai szerint úgy tűnik "lesznek szép eredmények". A jövőbeli terveiről annyit árult el, hogy nemcsak a paksi bővítésbe, de a Budapest-Belgrád gyorsvasút építésébe is beszállna, sőt, elképzelhető az is, hogy egy lengyel, vagy cseh focicsapatot is vásárol. (Addig sincs megállás: múlt héten egy aranytojást tojó tyúkot vett Mészáros Lőrinc.)