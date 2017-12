Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megnyugodhatnak a magyar bankok?

Stabil kilátással kezdik a jövő évet Közép- és Kelet-Európa bankrendszerei, mivel a térség erőteljes gazdasági növekedése lendületet ad a hitelkeresletnek és javítja a rendszerszintű eszközminőséget - áll a Moody's Investors Service csütörtökön Londonban ismertetett éves szektorjelentésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: a feltörekvő európai gazdaságokban 2,4-3,8 százalék közötti növekedési ütemet vár 2018-ban, és arra számít, hogy az erős makrogazdasági háttér jövőre mérsékelten javítja a kinnlevőség-állomány minőségét a térségben - írja az MTI.

A Moody's megállapítja, hogy a magyar, a szlovén és a román bankrendszer kinnlevőség-minősége már az elmúlt három évben is javult a jelentős mérlegtisztítási műveletek és a kormányzati intézkedések nyomán. A cseh és a szlovák bankrendszerben ugyanakkor továbbra is kockázatforrás az egyéni adósokkal és az ingatlanszektorral szembeni jelentős kitettség. (Egyre többen mondják: most kéne lépnie a kormánynak.)