Megválasztották Gyárfás Tamás utódját

Bienerth Gusztávot választották meg vasárnap a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnökévé. A MÚSZ rendkívüli közgyűlésén végül egyedüli jelölt volt a posztra, ugyanis a másik két induló, Hornyák Viktor és Tóth István nem kapta meg a szükséges támogatást.

A 62 éves Bienerth - aki a 24 év után leköszönő Gyárfás Tamást váltja a poszton - korábban a Magyar Labdarúgó Szövetségnél és a Magyar Kézilabda Szövetségnél is dolgozott, jelenleg a 2024-es budapesti olimpiai pályázat alelnöke, s turizmusért felelős kormánybiztos.

Az eredetileg 11 órára meghirdetett kezdés bő fél órát csúszott, ezt követően a 199-ből jelen lévő 148 szavazattal rendelkező küldött Sándor Eleket választotta meg levezető elnöknek.

Az egyetlen napirendi pont az elnökválasztás volt, azonban az egyik elnökjelölt, Hornyák Viktor javaslatot tett arra, hogy ezt egészítsék ki alapszabály-módosítással, illetve az elnökség és a MÚSZ-igazgatók visszahívásával, valamint a pénzügyi beszámoló megtárgyalásával. Sándor Elek elmondta, az alapszabály-módosítást indoklás hiányában, míg az elnökség visszahívását előkészítetlenség miatt nem támogatta az elnökség. Ugyanakkor mindegyikről szavazhattak a küldöttek, de egyhangúan elutasították.

Ezt követően felszólalt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki elmondta, büszkék a versenyzőkre, és köszönik Gyárfás Tamás munkáját, ugyanis rengeteget tett hazai és nemzetközi vonalon is a sportág eredményességért. Hozzátette, közös érdek, hogy Gyárfás nemzetközi pozícióját ne fenyegesse veszély, s munkájára Magyarországon és külföldön is továbbra is számítanak. Az olimpiai ezüstérmes úszó kijelentette, mint sportért felelős államtitkár, biztosítja a közgyűlést, hogy a kormány továbbra is kiemelten támogatja a sportágat. Megjegyezte, az új elnöknek pozitív változásokat kell majd hoznia, s "helyes mederbe terelni a generációkat", amelyek között javítani kell a párbeszédet.

A leköszönő Gyárfás Tamás elmondta, összességében jó volt a szövetségben eltöltött 24 éve, s bárki is lesz az utódja, irigyelni fogja, hiszen "nagy dolog ehhez a közösséghez tartozni". Gyárfás Tamás hangsúlyozta, viták voltak, vannak és mindig is lesznek, ugyanakkor nem szabad válságról beszélni a szövetségben, melynek a gazdálkodása is átlátható. A nyári vizes világbajnokság társelnöke kijelentette, nem tudott szót érteni a sportág jelenlegi legjobbjával (Hosszú Katinka), ugyanakkor újra elkövetné azokat a hibákat, amelyek személyes viszonyuk megromlásához vezettek.

"Mindenkivel békét akarok kötni és csak a szépre emlékezni. Ígérem, mindent meg fogok tenni a magyar úszásért, itthon és külföldön egyaránt" - zárta beszédét Gyárfás Tamás, akit rögtön ezután Hargitay András szövetségi kapitány örökös tiszteletbeli elnöknek jelölt, a tagok azonban hosszú vita után a következő közgyűlésre halasztották a választást.

A jelöltek közül elsőként Bienerth Gusztáv kapott szót, aki kijelentette: egy sportolókat támogató szövetségre van szükség, mivel az úszók által korábban nyilvánosságra hozott hét ponttal egyetért. Sarokpontként kiemelte, éves szakmai tervezésre van szükség, újra szükséges értelmezni a bizottságok és testületek feladatát, valamint világos, átlátható és tervezhető támogatási rendszer kell. Bienerth Gusztáv két személyes vállalást is tett, elnökké választása esetén negyedévente internetes tájékoztatást tartanak majd a tagszövetségek számára, valamint a közgyűléseken minden érdemi kérdésről titkos szavazás dönt majd.

Hornyák Viktor azzal kezdte, hogy programja 90 százalékban megegyezik Bienerth Gusztávéval. A Széles Sándor Úszó-nevelő Műhely vezetője hangsúlyozta, a jövőben az úszószövetségben a demokrácia, a transzparencia és az igazság lenne a három alapfeltétel.

Tóth István, a szentendrei úszóklub szakosztály-elnöke legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy legyen "nyugalmi állapot a Magyar Úszó Szövetségben". "Zűrzavar tapasztalható, de még nincs káosz" - mondta Tóth, aki szerint higgadtan, nyugodtan, de nagyon gyors döntésekkel kell csillapítani a hangulatot.

Ezután a küldöttek többséggel elfogadták, hogy titkos szavazás alapján állítanak jelöltet, illetve az elnöki poszt sorsa is így dől el. A jelöltlistára egyedül Bienerth Gusztáv került fel 128 szavazattal, Hornyák Viktor 41, Tóth István 44 szavazatot kapott, utóbbi kettő nem lépte át az 50+1 százalékos küszöböt.

Az elnökválasztáson 126-an szavaztak Bienerth Gusztávra.

"Sok teendőnk van, minden erőmmel azon leszek, hogy ezeket, valamint a világbajnokságot, Magyarország legnagyobb sporteseményét, sikerrel vegyük, hiszen a vb az olimpiai pályázat főpróbája. Dolgozni jöttem, remélem a magyar úszósport családja befogad. Biztos vagyok benne, hogy a vezetésemmel, a magyar úszószövetséggel az előttünk álló feladatokat sikeresen fogjuk teljesíteni." - nyilatkozott Bienerth Gusztáv megválasztása után.

Gyárfás Tamás távozásának előzménye, hogy november 21-én Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Kapás Boglárka, Bernek Péter, Kozma Dominik, Verrasztó Dávid, Verrasztó Evelyn, Financsek Gábor úszó, valamint Czakó Csaba és Shane Tusup edző közös nyilatkozatban szólította fel Gyárfás Tamás elnököt és a szövetség teljes vezetőségét a távozásra. Hosszúék hét pontba foglalták kéréseiket, amelyek között az első egy olyan új vezetőség felállításának igénye volt, amely "hajlandó a szervezet teljes körű felülvizsgálatára, megújítására".

Gyárfás Tamás november 30-án az MTI-n keresztül jelentette be, hogy lemond az elnöki pozícióról. A szövetség elnöksége később elfogadta döntését, ám megbízta feladatainak ellátásával a tisztújításig.