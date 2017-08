Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megváltozik az időjárás a hétvégén - figyelmeztetés jött

Már a keleti országrészben is viharokkal érkezik a hidegfront a hétvégén - jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. Több megyére elsőfokú riasztást adtak ki szombaton - írja az OMSZ.

Pénteken estefelé a Nyugat-Dunántúlon északnyugatira forduló szél szintén megerősödhet. Zivatarfelhők környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet általában 32 és 38 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken csupán 29, 30 fok valószínű. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később már a középső országrész fölött is lehetnek erősen felhős területek, előbb a Dunántúl középső és keleti részén, majd a Dunától keletre valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megerősödik a szél, sőt zivatar környékén viharos széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre általában 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombaton az ország középső részén fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon viszont több lesz a felhő, ezeken a tájakon helyenként lehet zápor, zivatar. Késő délután, estefelé a keleti határvidéken tartós eső is valószínű. A zivatarokat felhőszakadás, viharos (70-80 km/h-t néhol meghaladó) széllökés, itt-ott jégeső kísérheti. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16, 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 29 fok között várható, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken 30, 33 fok is lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki a várható felhőszakadás és heves zivatarok miatt Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Ezeken a területeken erős szél és jégeső is várható.

