Megvan, mivel sokkol majd az adóhatóság

Módosul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által használható kényszerítőeszközök listája - szúrta ki az mfor.hu.

A lap a kormany.hu-ra feltöltött - augusztus 24-ig véleményezhető - tervezetből szemezgetett.

A dokumentum szerint - annak elfogadása esetén - a jövőben egy újabb típusú (223-as (5,56x45mm) lőszerrel működő) gépkarabéllyal bővülne a NAV-osok kelléktára, emellett új eszközként szükség esetén személy- és gépjármű elfogó hálókat és útzárakat is bevethetnének. Mozgásszabadságot korlátozó eszközként továbbiakban is bilincsek egész garmadája állna a NAV munkatársainak rendelkezésére, egyéb eszközként a rendőrbotok, elektromos sokkolók és mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázszóró palackok, gázspray is megmaradnak az eszköztárban.

Új eszközként jelennének meg a különféle gránátok is, valamint lehetőség lenne sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyver, illetve annak lövedékeinek beszerzésére is.