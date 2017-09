Mennyit nőhet a nettó fizetés és a nyugdíj 2018-ban? - Ez zajlik a háttérben

Kiszivárogtatott információk szerint a kormány azt tervezi, hogy októbertől újratárgyalja a szociális partnerekkel tavaly megkötött bérmegállapodást, illetve a járulékcsökkentési ütemtervet. A legnagyobb érdekképviseletek azonban eddig semmilyen jelzést nem kaptak a kabinet szándékairól. Ráadásul a szakszervezetek és a munkáltatók egymástól eltérő irányban változtatnának a programon - amennyiben ezt a kormány kezdeményezi - ami pedig mind egyszerre kivitelezhetetlennek tűnik. Idén még a nyugdíjak is szóba kerülnek a VKF ülésein.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 21. csütörtök, 07:08

Ajánlom

A Magyar idők információi szerint a kormány már idén hozzányúlna a tavaly 6 évre előre megkötött, járulékcsökkentéssel egybekötött minimálbér-megállapodáshoz. Ennek alapján szociális hozzájárulási adó (szochó) a korábban meghatározott 2-2,5 százalékpont helyett akár 4 százalékponttal is csökkenhet majd, de munkavállalókat terhelő elvonásokhoz (így az 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékhoz) is hozzányúlhatnak.

Mi, több, a lap még azt is tudni vélte, hogy a minimálbér valamint a garantált bérminimum megemelése is magasabb lehet 2018-ban, a tavaly megállapított 8, illetve 12 százalékos szintnél. Bizonytalan azonban, hogy mindezekre mekkora mozgástér kínálkozhat a költségvetésben.

Nem tudni, mennyit kaszált az állam

Sem hivatalos kormányzati előterjesztés, sem a kormányzati oldaltól informálisan kapott elképzelés nem jutott el hozzánk arról, hogy át kívánják formálni a tavalyi bérmegállapodást - mondta lapunknak Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Egy hatéves megállapodást éven belüli felülvizsgálatához komoly háttér-számításokat kellene letenni az asztalra, illetve meghatározni, hogy konkrétan milyen tételeken akarnak változtatni. Eddig azonban nem tudunk hasonlókról - mondta.

A legkisebb bérek további emelését azonban nem támogatjuk, illetve, amennyiben ehhez meg akarják szerezni a munkáltatói oldal támogatását, akkor ahhoz nagyon komoly bevételekről kellene lemondania a költségvetésnek - fogalmazott Dávid, konkrét számok említése nélkül.

Emellett hiányolja, hogy a nemzetgazdasági szinten felül ágazati és regionális szinten is vizsgálnák a minimálbér és bérminimum emelések hatásait - hisz, például míg a nagy telekommunikációs szolgáltatóknál nem volt érdemi hatásuk, addig a kiskereskedelemben óriási problémákat okoztak.

Még arról sincs fogalmunk, hogy mennyi pluszbevétele lehet a büdzsének a minimálbér-emelés következtében, továbbá, hogy a többletet mire költik el? Erről világosan kellene beszélni - hívta fel a figyelmet.

A járulékcsökkentési-program felgyorsítását ugyanakkor preferálnák a VOSZ részéről: például amennyiben a hátralévő öt évet lecsökkentenék háromra, ezzel együtt a szochót dinamikusabb ütemben mérsékelnék. (Jelen állás szerint a szociális hozzájárulási adó mértékét az idei 22 százalékról 2022-ig minden évben 2-2 százalékponttal mérsékelnék.)

Felpörgetnék a dolgok menetét

A kormányzati szándékokról nincs előzetes információja a Magyar Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének (MGYOSZ) sem, tudtuk meg Rolek Ferenc alelnöktől. A szervezet ugyanakkor fel fogja vetni a járulékcsökkentési program felgyorsítását Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) októbertől kezdődő ülésein.

A jelenleg érvényes megállapodás alapján, ha 2017 első 9 hónapjában a bruttó bérnövekedés meghaladja a 11 százalékot, akkor kezdeményezni fogják, hogy 2018. január elsejével újabb 0,5 százalékponttal csökkenjen a szochó. (A KSH legfrisebb január-júliusi adatai szerint a bérkiáramlás mértéke 13 százalékos volt).

Rolek szerint amennyiben mégsem érné el a végül 11 százalékot, a MGYOSZ javasolni fogja, hogy akkor is lépjék meg a csökkentést, sőt azt is, hogy a 2019-re vonatkozó hasonlóan feltételes jellegű tehermérséklési kitételt is lépjék meg a makroszámokra tekintet nélkül. Rolek összességében egy 4 százalékpont körüli szochó-csökkentést tartana megfelelőnek. Ez a szint a költségvetés egyensúlyát sem veszélyeztetné - amelyet szerinte az idei kötelező béremeléseknek köszönhető bevételnövekedés is igazol. (Egy százalékpontnyi szochócsökkentés körülbelül bruttó 100 milliárd forintnyi pluszkiadást jelenthet éves szinten, az szja esetén nagyjából hasonlóak lehetnek a számok).

Azonban a két nagy munkaadói szervezet egyikénél sem támogatnák a munkavállalói járulékok, vagy az szja esetleges csökkentését.

Amennyiben vonzóvá akarják tenni a munkáltatók számára, hogy beruházzanak, bővítsenek, munkahelyeket teremtsenek, a racionalitás azt indokolja, hogy a munkáltatói oldal terheit könnyítsék és ne a munkavállalókét.

Szja-csökkentésből nem lesz munkahely!

- hangzik Dávid Ferenc egyik érve.

A munkavállalóknál viszont más az irány

A szakszervezetek csak akkor érdekeltek e megállapodás újratárgyalásában, ha a dolgozók bérpozíciói javulnak. Ez lehetséges úgy, hogy a béreket bruttó értéken növelik, amelynek az a hátránya, hogy a munkáltatói szektor további terheket kell, hogy elviseljen - mondta lapunknak Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke.

Amit azonban a szervezet inkább támogatna, az a dolgozói járulékkötelezettségek közé tartozó 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék mérséklése, vagy pedig az szja csökkentése.

Utóbbi kapcsán a MASZSZ továbbra is, a tavalyi VKF-tárgyalások előtt is képviselt, úgynevezett "4X9" programját tartja irányadónak, amely elmozdulást jelentene a többkulcsos szja-rendszer felé. Ez alapján a szövetség az átlagjövedelem környékéig egy számjegyű szja-t javasol, amely felett viszont többkulcsos lehetne a jövedelemadó. Így a minimálbér 0 százalékkal adózna, az átlagbér (most körülbelül bruttó 300 ezer forint) környékén lenne egy 9 százalékos kulcs, s efelett viszont megmaradna a 15 százalékos sáv.

A vállalatoknak ezzel több lehetősége maradna arra, hogy a garantált bérminimum feletti szinteken az idén keletkezett bérfeszültséget kezelni tudják (Ez az, ami már a Tescónál is a gondok gyökere). Az állam az alacsony keresetűeknek nettó jövedelmet adna az adóelvonás csökkentésével, a valamivel magasabb jövedelműeknél pedig a vállalkozások termelnék ki a növekményt - érvel Kordás.

A szakszervezeti konföderációknak ugyanakkor még nincs közös álláspontja: erről csak a következő hetekben egyeztetnek majd.

Még a nyugdíjakról is tárgyalhatnak

A MASZSZ állásfoglalása alapján elfogadhatatlan, hogy 2008 óta nem nő a 28 500 forintos nyugdíjminimum, ezt a nyolcéves lemaradást pedig pótolni kellene Kordás szerint. Ezért javasolni fogják a VKF-ülésein az alacsonyabb szintű nyugdíjak emelését, különös tekintettel arra, hogy miközben 13 százalékos a bérkiáramlás, a nyugdíjak csak 2-2,5 százalékkal emelkednek a KSH szerint.

Az MGYOSZ pedig felveti majd, hogy fontolják meg a nyugdíjasok foglalkoztatását korlátozó tényezők eltörlését. Konkrétabban: szorgalmazni fogják, hogy szüntessék meg azt az állami szférában dolgozókra vonatkozó tilalmat, mely szerint nem kapható nyugdíj és fizetés is egyidejűleg,

Ezen kívül azt is ajánlani fogják, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek tagjainak adó- és járulékkedvezményeit az összes nyugdíjas munkavállalóra terjessze ki a kormány - tudtuk meg Rolek Ferenctől.

A hivatalos álláspont ennyi Csütörtökön kezdi meg az őszi ülésszakot az NGM által létrehozott Nemzeti Versenyképességi Tanács. Az első téma a novemberi hatéves bérmegállapodás gazdasági értékelése lesz - ismertette az MTI. Varga Mihály - a Magyar idők információinak ellentmondva - szerdán kijelentette, hogy a kormány tartja magát a 6 éves bérmegállapodáshoz, így a szociális hozzájárulási adó 2018. január 1-jétől 20 százalékra csökken, emellett a minimálbér 8 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 12 százalékkal nő.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!