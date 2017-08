Mérgezett tojások: óriási a baj itthon is

A tojásokra és tojás termékekre elrendelt célellenőrzés során újabb fipronillal szennyezett tojásokat talált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A szennyeződés forrásának és módjának felderítését a szervezet haladéktalanul megkezdte, emellett elrendeli a tétel forgalomból történő kivonását - írja közleményében a hatóság.

Szabó Dániel, 2017. augusztus 21. hétfő, 17:09

Ajánlom

Az augusztus elején indult tojás és tojástermék célellenőrzés során fipronilt mutatott ki egy magyar származású friss tojás tételben a Nébih laboratóriuma. Az érintett tétel ügyében a hatóság vizsgálja, hogy hogyan történhetett a szennyezés, illetve, az eset kapcsolódik-e az Európán átívelő állatgyógyászati szerhamisítási ügyhöz. A hatóság elrendeli a tétel forgalomból történő kivonását.

Tekintettel arra, hogy a fipronil szennyezettséggel kapcsolatban feltárt hamisítási ügy szinte egész Európára kihat, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság az "import" tételek mellett a hazai tojások ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordít.

A termék fogyasztása gyermekek számára nem ajánlott.

Először a holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA jelentette be hivatalosan, augusztus 2-án, hogy rovarirtószer-szennyezés gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. Az első hírek óta több Európai Uniós tagállamban is találtak szennyezett tojásokat, többek között: Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, Szlovákiában, Spanyolországban és Németországban is. Hazánkban múlt hét szerdán találtak fertőzött tojásokat.