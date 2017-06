Merre tovább, infláció?

Nyugodt hónapok várnak a magyar inflációra és az MNB-re egyaránt - vélik a piaci elemzők.

Domokos László, 2017. június 8. csütörtök, 11:39

A piaci várakozásokkal összhangban alakult májusban az infláció. A szezonális és "zajos" ingadozások mellett érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy - dacára a tovább lassuló és mélyponton lévő teljes infláció mutatónak - a maginflációs mutató májusban 2 százalék fölé emelkedett, ami azt jelzi, hogy az alapfolyamatokat már nem a dezinflációs tendenciák jellemzik - kommentálta a friss adatokat Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. szenior makrogazdasági elemzője.

Ha lassan is tehát emelkedhet majd az infláció, azonban a várhatóan továbbra is elenyésző mértékű importált infláció késleltetheti a magyar inflációs folyamatok felfutását is. A következő hónapokban így visszafogottan gyorsulhat az éves inflációs mutató, rövid távon az ingadozásokat továbbra is az üzemanyagárak változása vezérli. A 3 százalékos inflációs célt az idén sem érjük el, ugyanakkor a mögöttes tendenciát megragadó maginflációs mutató fokozatosan emelkedhet. Idén átlagosan 2,5 százalék lehet az infláció üteme, míg a jegybank célt csak a jövő év második negyedévében érhetjük el.

Az üzemanyagárak tavaly április-májusi drágulásának bázishatása, valamint az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése miatt a következő hónapokban az infláció 2 százalék közelében maradhat, majd augusztusban 2,7 százalékra emelkedhet, az év végére pedig az üzemanyagárak tavaly év végi magas bázisára - amit a jövedéki adó átmeneti emelése is okozott - miatt decemberben ismét 2 százalék közelébe süllyedhet az infláció - véli Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

Így idén éves átlagban 2,4 százalékos inflációra számít, azonban a gyorsuló belső kereslet és a bérköltségek növekedése nagyobb gyorsulást is hozhat. Jövő év elején az idei áfacsökkentések elmúló hatását ellensúlyozza további termékekre és szolgáltatásokra bevezetni tervezett áfacsökkentések, valamint az üzemanyagárak idei magas bázisa, így az infláció 2 százalék körül maradhat, azonban év közben az infláció már fokozatosan megközelítheti, a jövő év negyedik negyedévétől pedig el is érheti a 3 százalékos inflációs célt, éves átlagban pedig 2,7 százalék lehet.

A tartós fogyasztási cikkek májusban is visszafogták a pénzromlás ütemét, részben az alacsony külső inflációs környezetnek köszönhetően - állapította meg Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Várakozásai szerint a következő hónapokban az infláció változatlanul visszafogottan alakulhat, a maginfláció pedig tovább folytathatja lassú emelkedését.

Jobbágy Sándor, a VIB Bank Zrt. szakértője szerint az infláció trendjében a belső kereslet erősödése is tükröződhet, de a béremelkedések hatása még nem teljes mértékben jelenhetett meg az inflációban. Előrejelzése szerint a 3 százalékos szint tartós átlépése idén továbbra sem valószínű, de újabb tartós inflációcsökkenési trendre (2 százalék alá süllyedésre) sem számít.

A béremelkedések és részben ehhez kapcsolódóan a belső kereslet, illetve fogyasztás erősödése növekvő mértékben járulhat hozzá az inflációhoz és az olajárak várható enyhe emelkedő trendje is ezt az irányt támogathatja.