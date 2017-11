Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mézet exportálunk Kínába

A tartományokkal való együttműködés kiszélesítése és a tudományos együttműködés fejlesztése mellett számos további mezőgazdasági együttműködésre is lehetőség nyílik a magyar-kínai magas szintű tárgyalások eredményeként - jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a szaktárca közleménye szerint, amelyből kiderül az is, hogy az agrártárca vezetője aláírta a Kínába irányuló méz exportjáról szóló megállapodást.

A magyar-kínai agrárkapcsolatok terén a kormány a tartományokkal való közvetlen együttműködés bővítésére helyezi a hangsúlyt. A jövőben az együttműködés kiterjedhet a különleges termékek piacán való megjelenés érdekében folytatott e-kereskedelemre, valamint az agrárdigitalizációval kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok cseréjére - mondta Fazekas.

A felek egyetértettek abban, hogy a jövőben szorosabbra fűzik az agrárerdészet terén kialakítandó kapcsolatokat. Az agrárerdészet különösen fontos abból a szempontból, hogy annak fejlesztése egyszerre védi a vízbázist és a talajt, miközben növeli a talajban megkötött és hosszú távra is elraktározható szén mennyiségét, mérsékelve a légkörben jelenlévő üvegházhatású gázok mennyiségét - derül ki az agártárca közleményéből.

A mostani megállapodásnak köszönhetően valamennyi magyarországi méztermelő előtt megnyílhat a lehetőség, hogy a kínai piacra juttassa a kiváló minőségű magyar mézet - húzta alá az agrártárca vezetője.

