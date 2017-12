Mi történhet a lakáshitelekkel? - Megjött a figyelmeztetés az MNB-től

Az MNB stabilitási jelentésében előrejelzést tett közzé, eszerint a következő 10 évben a változó kamatozású hitelek kamata közel 4 százalékkal nőhet meg. Ezzel a törlesztő is közel 40 százalékkal emelkedhet meg az induláshoz képest. A bankmonitor.hu kiértékelte, hogy miért is lehet ez így és mit tehetünk ellene.

Sok kétséget támasztanak ma a változó kamatozású hitelek, hiszen az csak a futamidő elején lesz olcsóbb és később annyira megemelkedik a havi részlet, hogy kiderülhet: inkább egy rögzített hitelt kellett volna helyette választani - értékelnek a portálon.

A jegybanknál azt nézték meg, hogy mi történik, ha egy 5 millió forintos hitelt 20 évre változó kamatozással vesznek fel. Feltüntették a várható kamatpálya szerint a törlesztőket is, bár az egyszerűség kedvéért azt határozták meg, mintha minden hónapban újraszámolnák a törlesztőt (a gyakorlat inkább az, hogy 3-6-12 havonta kerül erre sor).

A jegybank következő 10 évre vonatkozó kalkulációja szerint indulásként 3,6 százalék volt a változó kamatozású hitel kamata, míg a vizsgált időszak végére ez közel 7,4 százalékra emelkedik meg. A kamat tehát duplázódhat is a várakozások szerint - de még így van persze bizonytalanság a megvalósulásban.

Mindennek eléggé drámai következményei vannak, hiszen a 29 ezer forintról induló havi törlesztőrészlet 10 évet követően a duplázódó kamat miatt 40 ezer forintra ugrik meg. Százalékosan közel 40 százalékkal emelkedik meg a törlesztő. Valószínűleg, aki most vesz fel lakáshitelt, az sok mindenre gondol, de erre biztos nem.

Az MNB az egyébként sem csekély kamatemelkedéshez képest megnézte azt is, hogy mi történik, ha például egy újabb válság miatt extra kamatemelkedés következik be. Ennek alapján könnyedén megnőhet az induló törlesztő a felével.

Ha tehát belevágnánk egy ilyen gyorsan változó hitelbe, akkor az idővel nagyon rizikóssá tud válni. Az utóbbi egy hónapban több magyar bank vezetője is azt mondta, oda kell figyelni a kamatkockázatra és a kamatok megemelkedésének veszélyeire. Ehhez társult most a jegybank aggodalma is, miszerint a változó kamatozású lakáshitelek becsapósak, mert a valós kockázat most láthatatlan - írja a bankmonitor.hu.