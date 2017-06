Mi történt a magyar boltokban? Egyesek már aggódnak

Áprilisban váratlanul lassított a kiskerforgalom, ám a piaci elemzők nem aggódnak, mondván: a reálbérdinamika alapján biztosra vehető, hogy jóval több pénzt költünk majd a boltokban.

Domokos László, 2017. június 6. kedd, 11:35

Ajánlom

Áprilisban a kiskerforgalom érdemben lassult a márciusi 5,6 százalék után. A vártnál lassabb forgalombővülés ellenére kedvezőnek mondható, hogy mindhárom fő komponens pozitívan tudott hozzájárulni a növekedéshez - kommentálta a KSH friss adatait Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. szenior makrogazdasági elemzője.

Az év első négy hónapjában összességében 3 százalékkal nőtt a forgalom. A dinamika az elkövetkező hónapokban vélhetően erőre kap majd, figyelembe véve a reálkeresetek emelkedésének látványosan gyors tempóját. Ennek megfelelően a háztartások fogyasztási kiadásai fontos hajtóerejét jelenthetik a 2017-re várt GDP-bővülésnek.

Az áprilisi adatok kisebb csalódást okoztak, azonban a következő hónapokban jelentős élénkülés jöhet - fogalmazott Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője. Az idén várhatóan 10 százalék feletti reálbér növekedés, az előző hónapokban 11 éves csúcsra ugró fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése a következő hónapokban tovább gyorsíthatja a kiskereskedelmi forgalom bővülési ütemét, így idén 4-4,5 százalékos növekedés jöhet a kiskereskedelemben. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedés valószínű.

Az áprilisi adat azt is jelenti, hogy a 2016 elején kezdődött dinamikavesztés folytatódott, és a márciusi adat csupán egy egyszeri (kedvező) eltérés volt a trendtől, vagyis a korábban vizionált trendforduló végül nem következett be - véli Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. Az áprilisi adat elmaradt a piaci várakozásoktól is. Összességében azonban nincs ok az aggodalomra. Könnyen lehet ugyanis, hogy a fogyasztásban egyre nagyobb súllyal szerepel a szolgáltatások vásárlása (amelyet ez a statisztika nem mér), valamint a megtakarítási hajlandóság is emelkedik a lakásvásárlási lázzal - állapította meg a prognoszta.

A második negyedév első tényadata a gazdasági teljesítmény lassulására utalhat, bár egy adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Sokkal fontosabb lesz, hogy a KSH holnap bemutatja a részletes GDP-adatot az első negyedévről.