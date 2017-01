Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mi várhat Magyarországra és a forintra?

A devizapiacok éve lesz befektetői szempontból 2017 az Equilor elemzői szerint. A magyar gazdaság lendülete ugyan nem törik meg, de a vezető részvényeink az utóbbi másfél évben olyan rallyt mutattak be, amely aligha ismétlődhessen meg.

Szécsényi Bálint, az Equilor vezérigazgatója a magyar tőkepiac előtt álló kihívásokról beszélt. Fontosnak tartotta a versenysemlegesség helyzet kialakítását, ehhez egyebek mellett a brókercégekre 2009-ben kivetett különadó - amely amúgy is csak minimális, egymilliárdot el sem érő bevételt hoz a költségvetésnek - megszűnése lenne szükséges.

Beszélt a MIFID 2 okozta várható nehézségekről is: 2018 elején lep életbe az európai tőkepiac szigorúbb szabályozása, ám nehéz ugyanazt a ruhát ráhúzni például a Deutsche Bankra és az Equilorra a menedzsmentösztönzés terén. (Az előírások szerint a bónuszokat a jövőben csak részvényopció formájában adhatnák a befektetési szolgáltatók.) A befektetők eddiginél aprólékosan tájékoztatása is jelentősen növeli az adminisztrációs terheket, ugyanakkor nem biztos, hogy ez találkozik a befektetői igényekkel.

Befektetői szempontból az idei évet a politikai kockázatok jellemzik - mondta Kiss Mónika, az Equilor vezető elemzője. A francia, holland, német választás, de főleg a brexit tárgyalások alakulása rányomta a bélyegét a devizakurzusokra. Az Equilor szerint 2017-ben az euro-dollár árfolyam felülről közelítheti a paritást, bár ebbe Trump dollárgyengítő szándékai beleszólhatnak. A font nemcsak az euróval, de a dollárral szemben is a paritásig gyengülhet, az elemző szerinti piac még messze nem árazta be a brexit minden következményét.

Szántó András, a lakossági üzletág vezetője szerint idén Magyarországon is megtapasztalhatjuk a negatív reálkamatot, ha az MNB nem is csökkenti az alapkamatot. A kötvénypiacon a hosszú oldalon hozamemelkedés jöhet, felerősödik az infláció. A forint az Equilor elemzői szerint szokatlanul stabil maradhat, ezért a befektetőknek 303-315 forint közötti sávos kereskedést ajánlanak. A magyar blue chipek közül az Equilor a Magyar Telekomot és a Richtert javasolja most vételre, bár egyiknél sem lát igazán nagy áremelkedési potenciált.