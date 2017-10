Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Miért kellett Botkának távoznia? - Megszólalt az MSZP fontos embere

Botka László nagy politikai bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor lemondott az MSZP miniszterelnök-jelöltségéről, mert belátta, hogy a személye lehet az akadálya az ellenzéki megállapodásnak - jelentette ki a magyar Szocialista Párt (MSZP) elnöke kedden, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Molnár Gyula úgy vélekedett: Botka László a visszalépésével lehetőséget teremtett egy más típusú együttműködés létrehozására, és az MSZP nyitott az erre vonatkozó javaslatokra - idézi az MTI.

Azt mondta: az első perctől érezték, hogy olyan embert választottak miniszterelnök-jelöltnek, aki igazi kihívó lehet, később azonban kiderült, hogy politikai partnereik "nem voltak túl lelkesek" a személyét illetően.

Végül belátták: ha Botka László mellett tart ki az MSZP, nehezebb lehet az ellenzéki együttműködés megteremtése, ami stratégiájuk szerint a kormányváltás kulcsa. A kis pártok külön-külön indulása ugyanis legfeljebb egyéni arculatépítésre alkalmas, de kormányváltásra nem.

Emlékeztetett arra, hogy a múlt hétfőn elegáns ajánlatot tettek politikai partnereiknek, ám erre nem volt kedvező a válasz. A lemondás gondolata akkor érlelődött meg Botka Lászlóban, amikor ezután az LMP és a DK látványos ellenlépéseket is tett - fűzte hozzá.

Kérdésre válaszolva arról is szólt: súlyos vitában volt Botka Lászlóval azzal a kijelentésével kapcsolatban, hogy politikai maffia hálózta be az ellenzéket és az MSZP-ben is ügynökök vannak. Ha valakinek bizonyítéka van erre, akkor álljon ki vele a nyilvánosság elé, ha pedig csak szóbeszédre épül a vád, akkor tartsuk magunkban. Ő cáfolja ezeket a kijelentéseket - mondta Molnár Gyula.

