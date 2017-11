Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mikor jön a hó? - itt a friss előrejelzés

Napos, száraz idővel, reggeli fagyokkal indul a jövő hét, szerdától havas eső, hó is jöhet az Időkép előrejelzése szerint.

Hétfőn már alapvetően napos-gomolyfelhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Élénk, erős lehet az északi-északnyugati szél. Hajnalban -5, +3, délután mindössze 3 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk - olvasható az Időkép előrejelzésében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő estig nyugat felől fokozatosan vékonyodó, csökkenő felhőzetet prognosztizál, hozzátéve, hogy az éjszaka közepéig a Dunától keletre még marad a borult, esős idő. Az Északi-középhegység csúcsain havas eső, havazás is lehet. Reggel azonban már legfeljebb csak a keleti határvidéken lehet elvétve gyenge eső, majd ott is megszűnik a csapadék.

Hétfőn az ország legnagyobb részén napos vagy változóan felhős idő valószínű, de délelőtt keleten, napközben pedig a Dunántúlon átmenetileg lehetnek erősen felhős területek is. Az északi, északnyugati szelet többfelé erős, ma és holnap napközben a Dunántúl északi és középső megyéiben viharos széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de Szentgotthárd környékén és a Dunakanyar környékén lévő fagyzugos helyeken kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 7 fok között valószínű.

Keddre az Időkép kezdetben naposabb, délutánra valamivel felhősebb, de száraz időt jósol, a déliesre forduló szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban -7 és -2, napközben 3 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán megvastagszik felettünk a felhőzet, naposabb időszakok keleten, délkeleten lehetnek. 1-7 fokot mérhetünk. Csapadék a Dunántúlon várható, mely főként eső lesz, de a magasabb tájakon havas eső, hó sem kizárt. Csütörtökön egy hidegfront érkezik további csapadékkal, lehűléssel. Havas eső, havazás a jelenlegi számítások szerint a Dunántúlon és északon valószínű.

Címlapkép forrása: StockSnap.io