Milyen használt autót vegyen a magyar?

A 14-15 éves behozott használt autók helyett 8-9 éveseket kellene venni a magyaroknak, ugyanis ezeknél a vételár nem annyival magasabb, mint amekkora kockázatot vállal a vásárló a megbízhatatlan előélettel és a szervizköltséggel – véli Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) elnöke.

Tavaly 142 ezer használt autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ezek átlagéletkora 11 évnél is magasabb. Ez a behozatali szám 16 százalékkal több, mint 2015-ben és volumenében jóval meghaladja a 96,5 ezres újautó-piacot. A magánvásárlók - bár egyre inkább visszatérnek az újautó-piacra is - várhatóan főként a használt kínálatból válogatnak a jövőben is.

Olyan adórendszert kellene alkotni, amely egyrészt a fiatalabb autókra vet ki alacsonyabb adót, másrészt figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat - állapította meg Erdélyi Péter. Az EU államai közül 20 országban hasonló gépjárműadó-rendszer működik, Magyarország a maradék 8 ország között van. Ráadásul a legtöbb behozott használt autó előélete nem ismert, az emberek pedig nem a márkaszervizekben, hanem sok esetben feketén próbálják csökkenteni a javíttatás költségeit.

Az MGE-nek nem az a célja, hogy a kisebb pénzű emberek ne tudjanak autót venni. Ez a vád már csak azért sem áll meg, mert annak semmi esélye, hogy a tízéves autók vásárlói hirtelen újakat vegyenek. A cél az, hogy Magyarország ne legyen Nyugat-Európa roncstemetője. Jelenleg ugyanis pontosan ez a trend. Az embereknek el kell dönteniük: megbízhatóan és tisztán autóznak, vagy átülnek inkább a tömegközlekedésre - mondta az MGE elnöke.

Várakozása szerint 2017-ben 102 ezer új személyautó kerül forgalomba, ez 6 százalékos növekedés a tavalyihoz képest. Vélhetően tovább nő a magánvásárlók aránya - ide kell sorolni azokat is, akik pusztán adómegfontolásból vesznek cégnévre autót. Tavaly 96,5 ezer új személyautót helyeztek itthon forgalomba, ez 25 százalékkal több a 2015-ösnél, illetve 43 százalékkal magasabb a 2014-esnél.

Az MGE a reexport - vagyis azon autókat, amelyeket forgalomba helyeznek itthon majd rövid időn belül, az adókat visszaigényelve, kivonnak - arányát 21 százalékra becsüli. Így az újautópiac "valódi" mérete tavaly 81,1 ezer lehetett.