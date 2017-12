Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milyen időnk lesz idén? Egyhetes előrejelzés!

Karácsonykor többfelé tartós ködre lehet számítani, az év utolsó hetében napsütés, de eső, havazás is várható, továbbra is marad az enyhe idő, többfelé 10 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőre virradóra lesznek tartós ködfoltok is. Legfeljebb a ködös helyeken fordulhat elő szitálás, ónos szitálás. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a délire forduló szél. Napnyugta után ismét egyre nagyobb területen képződhet köd. A tartós, sűrű köd veszélye miatt hétfőre Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas és Zala megyére figyelmeztetést is kiadtak - írja az MTI.

Karácsony első napján a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben általában plusz 5-10 fok között - a tartósan ködös helyeken azonban csak kevéssel lesz 0 fok felett - alakul a hőmérséklet. (Autósokat figyelmeztet a rendőrség - megváltoztak a viszonyok.)

Kedden, karácsony második napján az Északi-középhegység térségében egész nap megmaradhat a zárt felhőzet és a köd, másutt kisüt a nap. Délután az ország keleti felén - elsősorban északkeleten - szórványosan ködszitálásra, ónos szitálásra is készülni kell. A Dunántúlon megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. A nappali maximumok a Dunántúlon 8-13 fok között, az ország többi részén 1-8 fok között alakulnak.

Szerdára virradóra az Északi-középhegység térségében csak lassan oszlik fel a köd, itt elszórtan ködszitálás is lehet. Estétől nyugaton eső, zápor is lehet. Sokfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. A maximumok többnyire 9-13 fok között alakulnak, de az Északi-középhegység térségében lehetnek helyek, ahol csak 4-5 fok lesz.

Csütörtökön is többfelé erős lesz a szél. Reggel, délelőtt keleten lehet kevés napsütés. Napközben viszont sokfelé lesz eső, zápor (a Tiszántúlt várhatóan késő délután éri el a csapadék). Délután a hegyekben hó is valószínű, illetve estefelé nyugaton síkvidéken is előfordulhat helyenként havas eső, havazás. A leghidegebb órákban plusz 1-8 fok lehet. Napközben plusz 4-13 fokig melegszik a levegő (délkeleten lehetnek 10 fok fölötti értékek).

Pénteken reggel, délelőtt északkeleten, keleten lehet vegyes halmazállapotú csapadék. Másutt is lehet néhol zápor, hózápor. A szél megerősödhet, néhol viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 1-6 fok között valószínű.

Szombaton napos idő várható, de helyenként hózápor is kialakulhat. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 2, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap, szilveszter napján elszórtan alakulhat ki vegyes halmazállapotú csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2 fok között valószínű. Napközben 0-7 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

