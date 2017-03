Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milyen lesz a magyar űrközpont? Senki sem tudja

Gyulaháza önkormányzata szerint sincs megvalósíthatósági tanulmány a Szabolcs megyei községben tervezett űrközpontról. Lázár János korábban azt mondta, bármilyen beruházásról csak azután dönt a kormány, ha arról megvalósíthatósági tanulmány is készül - számolt a Hírtv.

Jelen körülmények között természetesen sem hatástanulmányt, sem más a fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációt nem tudok önnek megküldeni - válaszolta Gyulaháza polgármestere, Bardi Béla a Hírtv közérdekű adatigénylésére, amelyben az ott tervezett "space központról" készült hatástanulmányt próbálták megszerezni.

Farkas Bertalan szülőfalujában már van egy kiállítás a magyar űrhajósról, azonban egy friss kormányhatározat szerint egész "űrközpont" is épülne a településen, egy 3 milliárd forintból megvalósuló, az egész kistérségre vonatkozó turisztikai fejlesztés részeként. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még március elején mondta az egyik kormányinfón a gyulaházi űrközponttal kapcsolatban, hogy "mindegyik projekt mögött a pályázóknak be kell adniuk egy megvalósíthatósági tanulmányt, és számokat is kell vállalni".

Ilyen tanulmányt azonban egyelőre senki sem tudott bemutatni, ráadásul pontos számokat sincs tudomása senkinek. A múlt héten a Hvg.hu a Magyar Turisztikai Ügynökségnél érdeklődött a tanulmányról, ahol azt mondták nekik, nem létezik ilyen tanulmány.

Gyulaháza korábban ugyan pályázott EU-s forrásra a Farkas Bertalanról szóló kiállítás bővítésére, ez azonban a tervezett űrközponttól független projekt.

A közhiedelemmel ellentétben a sokat emlegetett 3 milliárd forintot nem mind az űrközpontra szánják majd, hanem mindenféle egyéb befektetésre a Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. Tekintettel arra, hogy a Gyulaháza Space Központ, az egy élménykínálat lesz a sok közül, természetesen szó sincs 3 milliárd forint összegű támogatásról, s jelenleg még arról sincs hivatalosan tudomásunk, hogy a tervezett 3 milliárdból a gyulaházi fejlesztésekhez milyen összeggel kalkulálhatunk - válaszolta a csatorna kérdésére Bardi Béla polgármester.

(Képünk illusztráció.)