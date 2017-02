Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Mindenki őrjöng" - ezért kaphat bírságot sok magyar

Több könyvelő is arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy hiába jár le több határidő is hétfőn, reggel óta nem működik az Ügyfélkapu-rendszer.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Egész nap próbálkozunk, volt, aki a beteg gyerekét hagyta otthon, hogy dolgozni tudjon, ám egyelőre egyetlen anyagot sem sikerült a NAV-nak benyújtani - panaszolta egy neve elhallgatását kérő könyvelő.

Az összes bevallás készen van, ám nem tudom beküldeni, mivel a rendszer minden alkalommal súlyos hibát jelez. Mindenki őrjöng - mondta a könyvelő. Egy másik kollégája hasonló problémákról számolt be a Napi.hu-nak, ám neki valamivel nagyobb szerencséje volt: ötödik-hatodik próbálkozásra már néha sikerült feltöltenie a szükséges dokumentumokat. (A NAV nemrég jelentette be, hogy interneten keresztül bankkártyával is kiegyenlíthető lesz az adótartozás.)

A probléma, hogy február 20-án, hétfőn több adózási határidő is lejár, így például a cégek, egyéni vállalkozásoknak ma kell leadniuk a havi áfabevallásukat.

És ami még nagyobb probléma: 27-én, azaz jövő hét hétfőn jön az igazi dömping: ekkor jár le ugyanis többek közt az egyéni vállalkozók, a katások és az evások éves bevallásának beadási határideje is.

Az ugyfelkapu.magyarorszag.hu-n egyelőre nem sok információ tudható meg a mai akadozásról, mindössze annyit írtak, hogy "az Ügyfélkapu és a kapcsolódó szolgáltatások (ügyfélkapus belépés, dokumentumküldés, dokumentumfogadás, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) kapcsán átmenetileg fennakadások tapasztalhatóak. Kollégáink dolgoznak a hiba elhárításán. A probléma megoldásáig szíves elnézésüket és türelmüket kérjük!"

Egyúttal arról is tájékoztatnak, hogy 22-én és 23-án karbantartás miatt ideiglenesen nem lesznek elérhetőek a szolgáltatások.

Márpedig a rendszer általában a karbantartás után szokott megakadni, ilyenkor jönnek az úgymond átmeneti fennakadások

- kommentált egy könyvelő, aki már előre fél a 27-ei dömpingtől. "Mi lesz azzal, aki ma, vagy akár a jövő héten a rendszer hibái miatt lemarad?" - tette fel a kérdést a szakember. A könyvelőknek azért okoz a leállás különösen nagy aggodalmat, mert bevallás késedelme esetén a NAV mulasztási bírságot szabhat ki, ami a magánszemélyeknél elérheti a 200, míg a vállalkozásoknál akár az 500 ezer forintot is.

A helyzet tisztázása érdekében megkerestük a NAV-ot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.