MIt csinált tavaly a komány? Ma kiderül

Kattintson a cikk megnyitásához

Míg háztartási eszköz ritkán dobbant meg szíveket, az autó még a laikusokból is kiválthat érzelmeket, különösen, ha kellően tetszetős a karosszéria. Esetünkben ez az egyetlen körülmény tehet arról, hogy tízévnyi tulajdonlás alatt hiába vetült a PT-re kétszer is a tréler árnyéka az út szélén, még mindig nem váltak meg tőle. Persze lehet, hogy az autó már menekülne, de őt nem kérdezte senki. Amíg átmegy a műszakin, semmi gond. Végre egy rendes elhasznált-teszt, amire mindig is vágytam.