Mit tervez a kutyákkal a kormány?

A Kárpát-medence mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrásai közkincsek, nemzeti örökségünk, identitásunk része, így megőrzésük kiemelt állami feladat. A hazai génmentési, génmegőrzési, génhasznosítási és génbanki tevékenységekre egyforma figyelmet kell fordítani. A nemzeti kutyafajták esetében a génmegőrzés a cél - mondta V. Németh Zsolt államtitkár a kiemelt genetikai erőforrások védelméről szóló stratégia magyar ebfajták tenyésztésére vonatkozó egyeztetési fórumán.

A környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a Haszonállat-génmegőrzési Központban megtartott eseményen kifejtette: a nemzeti kutyafajták állami génbanki fenntartási programjának keretében olyan állami tenyészetek létrehozása a cél, amelyek lehetővé teszik a fajták egykori hasznosításának megfelelő pásztor-, terelő- és vadászkutya tulajdonságainak megőrzését, fejlesztését és hosszú távú, funkcionális tenyésztését. Ezt a munkát a nemzeti park igazgatóságokkal, egyes állami erdőgazdaságokkal és a Haszonállat-génmegőrzési Központtal és a fajtaklubokkal együttműködésben végzik - írja az MTI.

Az állami szerepvállalással olyan feladatokat akarnak ellátni, amelyek jelenleg nem megoldottak, és olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jelenleg nem elérhetőek a tenyésztőszervezetek számára. Azzal, hogy a kilenc magyar ebfajta 2017 elejétől bekerült a hungarikumok gyűjteményébe, pályázatokon keresztül lehetővé válik a fajták további népszerűsítése.

Mezőszentgyörgyi Dávid kiemelt génmegőrzési feladatokért felelős miniszteri biztos elmondta: a stratégia, így a minisztérium is kiemelt feladatként tekint a kilenc magyar ebfajta bemutatására, a génmegőrzéshez kapcsolódó ismeretterjesztésre. Hangsúlyozta, esetükben a génmentési feladatok kiemelten fontosak, ugyanis szinte valamennyi fajta - a fenntartás szempontjából - a kritikus létszámú kategóriába esik.

Beszélt arról is, hogy a magyar kutyafajták tenyésztőszervezeteinek szakmai felkészültsége eltérő, így a jövőben meg kell erősíteni a hatósági kontrollt a tenyésztési programok kidolgozásában, jóváhagyásában, illetve végrehajtásában is. Emellett jelentős szervezeti és jogszabályi módosításokra, részletszabályozásra is szükség van, aminek kidolgozásához a Földművelésügyi Minisztérium az érintett szervezetek, tenyésztők bevonásával szakmai munkacsoportot állít fel. Ennek keretében - amennyiben szükséges - ebfajtánként eltérő tenyésztési követelmények is megfogalmazhatóak - mondta.