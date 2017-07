Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most épp a britek miatt aggódik az IMF

Rontotta a brit gazdaság idei növekedésére adott előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a vártnál gyengébb idei első negyedévi makrogazdasági aktivitással indokolva a döntést.

Hétfőn ismertetett, frissített globális prognózisában az IMF közölte, hogy 2017 egészére a brit hazai össztermék (GDP) 1,7 százalékos növekedésével számol. A pénzügyi szervezet 2018-ra további lassulást vár: új előrejelzése szerint a brit gazdaság teljesítménye jövőre 1,5 százalékkal bővül - írja az MTI.

A jövő évi előrejelzést az IMF változatlanul hagyta, a 2017-re szóló brit növekedési becslését azonban 0,3 százalékponttal rontotta az áprilisban összeállított legutóbbi világgazdasági prognózisához képest, az a jelentés ugyanis még 2 százalékos idei egész éves növekedést valószínűsített a brit gazdaságban.

A brit gazdaság növekedési üteme jelentősen lassult az idei első negyedévben: a brit statisztikai hivatal (ONS) végleges adatai szerint a hazai össztermék 2017 első három hónapjában átlagosan 0,2 százalékkal nőtt a 2016 utolsó negyedévében mért 0,7 százalékos negyedéves összevetésű növekedés után.

A brit gazdaság rövid távú kilátásait a nagy londoni elemzőházak legutóbbi helyzetértékelései is igen borúsan ítélik meg, mindenekelőtt a Brexit-tárgyalások bizonytalan kimenetele, illetve a múlt havi brit parlamenti választások eredményéből fakadó bizonytalanságok miatt.

A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott minapi átfogó szektorelemzése szerint a brit gazdaság több ágazatát súlyosan érintené, ha a brit EU-tagság megszűnéséig London nem tudna átfogó megállapodásra jutni az Európai Unióval a további kapcsolatrendszerről.

A Moody's szerint ebben az esetben nem lehet kizárni a recesszió lehetőségét sem.

A YouGov brit közvélemény- és piackutató cégcsoport és az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) legutóbbi közös felmérése kimutatta, hogy az általános brit fogyasztói bizalmi index a választások előtti 109,1-ről 105,2-re csökkent. A skálán a 100-as szint jelenti a semleges középértéket. Ez összeomlásszerű visszaesés, mivel a YouGov/CEBR-index több hónapos időtávlatokon belül is tipikusan néhány tizedponttal változik.

A CEBR megítélése szerint ebben a környezetben csak az erőteljes külkereskedelem miatt lesz elkerülhető a recesszió a brit gazdaságban. A választások óta drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe is.

A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) legfrissebb felmérése szerint a gazdasági kilátásokba vetett üzleti bizalom indexe, amely a derűlátó és a borúlátó üzleti vezetők arányának különbségét méri, júniusban 34 ponttal mínusz 37-re zuhant a májusi mínusz 3-ról.

A június 8-án tartott előrehozott parlamenti választásokon a Konzervatív Párt elvesztette alsóházi többségét, és azóta kisebbségben, külső támogatással tud csak kormányozni.