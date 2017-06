Most lett elege a rendőrségnek? - kamerákat szórnak ki

Lesz VÉDA kamerarendszer Óbudán - mondta az InfoRádiónak a kerület polgármestere. Bús Balázs azt követően beszélt erről, hogy a hétvégén két autó ismét azért ütközött össze, mert versenyzett a Szentendrei úton.

Szász Péter, 2017. június 19. hétfő, 17:52

Bús Balázs a legutóbbi Szentendrei úti baleset után megkereste ismét a Belügyminisztériumot, hogy az országos VÉDA kamerarendszert építsék ki az útvonalon, és pozitív visszajelzést kapott, ezért az óbudai polgármester bízik abban, hogy meg is valósul.

"Az egyik legnagyobb probléma az illegális gyorsulási verseny, jó lenne visszaszorítani, és most különösen szomorú, hogy a legutóbbi ütközésnél egy római műemlék is megsemmisült" - mondta az InfoRádiónak Bús Balázs.

Emellett a veszélyeztetett időszakokban fokozott ellenőrzéseket is tartanak a Szentendrei és a Bécsi úton, de hatásosan a kamerarendszer tudná visszaszorítani ezeket az eseményeket. A telepítés időpontja most már elsősorban finanszírozási és közbeszerzési kérdés a polgármester szerint, aki hozzátette, az önkormányzat már korábban jelezte, hogy a költségek harmadát szükség esetén állja.

Bús Balázs legutóbb a fővárost és Tarlós István főpolgármestert is megkereste, és ők is szeretnének részt venni ennek a probléma megoldásában. A kamerák elhelyezésére már el is készültek a tervek a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, három javaslat született,ezek közül a BRFK leginkább a Záhony utcai változatot támogatja, és ez a polgármester szerint is jó megoldás lenne.

