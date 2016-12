MSZP: a kormány 1,6 milliárdot lopott el a gyerekétkeztetésből

A kormány 1,6 milliárd forintot lopott el "a rászoruló gyerekek tányérjáról", amikor december közepén úgy döntöttek, a gyermekétkeztetésre szánt maradványt inkább "csókos önkormányzatok" támogatására, stadionépítésre költik - mondta Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője keddi sajtótájékoztatóján.

"Az urizáló fideszes elit" 2014-ben "undorító hagyományt teremtett", amikor az ünnepek előtt a maradványok szétosztásakor a gyermekétkeztetésre szánt összegből 2,6 milliárd forintot vettek vissza. 2015-ben 3,7 milliárd forintot, idén december 22-én pedig 1,6 milliárd forintot "loptak el" megint az éhező, rászoruló gyerekektől - mondta Bangóné Borbély Ildikó.

"Elloptak még" 1,1 milliárd forintot a szociális kiegészítő pótlékból, miközben 2008 óta nem kaptak igazi béremelést a szociális ágazatban, valamint a Biztos kezdet gyerekházaktól 31 millió forintot, a rokkantsági ellátásokból pedig 5,7 milliárd forintot.

Bangóné Borbély Ildikó úgy fogalmazott, a magyar társadalom továbbra is az Európai Unió "szegényházához" tartozik, a kormány pedig számtalan intézkedéssel növelte a szegénységben élők számát. Példaként említette az egykulcsos adót, "a munkanélküli juttatások megnyirbálását", a segélyek csökkentését, a hozzáférés megnehezítését, de a társadalmi mobilitás felszámolásáért is minden eszközt bevetettek, az oktatási rendszert kivéreztetésével és azzal, hogy a közmunkán kívül más lehetőséget nem nyújtanak a munkaerőpiacról kiszorulóknak.

Ma a leggazdagabb 800 ezer ember vagyona 27-szer nagyobb, mint a legszegényebb 800 ezer magyaré. A Fidesz "elvette az országunkat" és szétosztotta a leggazdagabbak között. A kormány tudatos "fordított újraelosztása" következtében egyre több ember él szegénységben - közölte a szocialista politikus.

A kormány a szegénység eltüntetésére két módszert választott, egyrészt nem beszél a róla, másrészt módszertani változtatásokkal érték el, hogy papíron akár 50 százalékkal csökkentsék a rászorulók számát.

A jövedelmi szegénység 2010-ben 14,1 százalék volt, ez 2015-ben már 14,4 százalék, a 65 év felettiek jövedelmi szegénysége ebben az időszakban 4,9 százalékról 6,8 százalékra nőtt, a dolgozói szegénység pedig körülbelül 50 százalékkal nőtt. A 7 év alatti gyermekek 42,2 százaléka él szegénységben, a 18 év alattiak közül pedig minden harmadik gyerek.

Ezért az MSZP kidolgozta a magyar emberek biztos megélhetésének négy pontját - közölte Bangóné Borbély Ildikó. Ennek első pontja, hogy mindenkinek legalább nettó 100 ezer forint legyen a minimálbére, és csökkentsék a munkaadókat terhelő járadékokat, javasolják a nyugdíjszámításnál a visszatérést a régi számítási rendszerre, emellett javasolják az energiaárak és az alapvető élelmiszerek fájának csökkentését.

A politikus szerint ha 2018-ban nem történik kormányváltás, akkor tovább szegényedik majd az ország.

Bangóné Borbély Ildikó reagált Novák Katalin államtitkár és Halász János frakciószóvivő keddi szavaira, a családok támogatásáról. 2017 a családok éve lesz, csak azt felejtették el hozzátenni, hogy 2016 után 2017 is a fideszes családok éve lesz - jelentette ki a politikus, hozzátéve, hogy "az a mérhetetlen korrupció, ami az országban zajlik (...) csak a fideszes családokat gazdagítja".

A politikust kérdezték arról is, hogy felmerült, könnyítik a külföldiek munkavállalását, erre a szocialista politikus kifejtette, a legfontosabb, hogy hazahozzák azt a 600 ezer fiatalt, aki azért hagyta el az országot, mert nem látta biztosítottnak a jövőjét.

Reagált a Fidesz

A Fidesz szerint az MSZP-t a kormányzása idején egyáltalán nem érdekelte, hogy több százezer rászoruló gyermek éhezik. Az MSZP-kormányok gyermekétkeztetésre nem szántak elegendő forrást, és ami volt, annak is csak a töredékét fizették ki. Ezzel szemben soha annyi gyermek nem kapott ingyenes étkeztetést, mint most, amikor háromszor annyi kisgyermek jut ingyenes étkezéshez, mint a szocialisták kormányzása alatt - írta a Fidesz közleményében. A Fidesz-KDNP kormány a gyermekétkeztetés támogatását 2010 óta 28 milliárd forintról 74 milliárd forintra emelte, így a kisgyermekek 90 százaléka naponta háromszor jut ingyen ételhez. A rászoruló gyermekek idén már az őszi, a téli, a tavaszi és a nyári szünidőben is ingyen étkezhetnek: az ellátottak száma az eddigi 144 ezerről 208 ezerre nőtt.