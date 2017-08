Nagy a hőség, de érkezik a jégeső is

Péntekre már az egész országra kiadta a harmadfokú , piros figyelmeztetést a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. augusztus 4. péntek, 07:59

A napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 35-40 fok között várható. Késő estére 25 és 31 fok közé mérséklődik a meleg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Pénteken (késő) este északnyugaton már nagyobb valószínűséggel fordulhat elő zivatar viharos széllökés, esetleg jégeső kíséretében. Győr-Moson-Sopron megyére a heves zivatar veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.